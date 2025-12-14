Cronaca

Escursionista disperso sopra Sant'Olcese salvato dai soccorritori

di r.p.

Un escursionista che aveva perso il sentiero è stato soccorso nel pomeriggio dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino a Sant'Olcese, in località Comago. L'uomo stava bene, ma non riusciva più a trovare la via del ritorno. I soccorritori lo hanno riaccompagnato all'auto.

