Incidente a Campomorone, auto si ribalta: due feriti

Due persone sono rimaste ferite per il ribaltamento di un'auto su di una strada sterrata a Campomorone. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Neppiane. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario con automedica e ambulanza.

Uno dei feriti è stato trasportato con l'elicottero dei vigili del fuoco all'ospedale San Martino con un codice giallo, le sue condizioni non cono comunque gravi. L'altro ferito, sempre in codice giallo, è stato portato in ambulanza a Villa Scassi.