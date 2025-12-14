De Rossi: “L’Inter ha vinto con merito, ma il Genoa ha combattuto fino alla fine”

Prima sconfitta della gestione De Rossi, d’accordo. Ma il suo Genoa ha messo in difficoltà l’Inter, nuova capolista dopo i tre punti del Ferraris. Lo ha fatto al termine di una partita gagliarda, cominciata in tremenda salita, uscendo da un vicolo davvero buio, difendendo la speranza di pareggio svanita solo di fronte al triplice fischio di Doveri.

“L’Inter ha meritato la vittoria - spiega il tecnico rossoblù nella conferenza post partita – Ma la squadra ha fatto una partita degna, con coraggio. Va dato merito a questi giocatori di averla tenuta viva fino in fondo. Io sono contento fin dal primo giorno di stare qui. Mi ritornano indietro emozioni forti, c’è stata una partecipazione incredibile da parte di tutti. Abbiamo perso, siamo in una posizione di classifica delicata e conta soprattutto questo”.

Qualcosa non ha funzionato, soprattutto nel primo tempo. “Evidentemente non sono stato chiaro io. Voltiamo pagina e ripartiamo. Con tanta volontà e altrettanta unità, perché questo gruppo è veramente unito. Mi è piaciuta la reazione del secondo tempo. Ho apprezzato gli applausi del pubblico per i ragazzi a fine gara. Non posso essere soddisfatto, perché la classifica è questa. Quando terremo di più la palla, non potremo che migliorare. I ragazzi ci stanno mettendo tutto quello che hanno in corpo”.

Le indicazioni durante la gara, soprattutto a Vitinha, che poi è andato in rete.

“Contentissimo della sua prestazione, ha meritato il gol. Comunque, non voglio fare nomi di singoli. Mi piace parlare di squadra e, in questo, elogio davvero tutti”.

Leali e quel gol di Bisseck preso sul suo palo.

“Come tutti i giocatori, Nicola ha fatto buone cose e altre meno buone. Ricordo che ha salvato in diverse circostanze di piedi, ha parato con personalità. Per me non merita di essere bersagliato da critiche”.