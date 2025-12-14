Sport

Entella ancora ko: vince la Carrarese 3-1: chiavaresi in zona playout

21 secondi di lettura
di a.p.

Entella ancora ko e risucchiata in zona playout. Contro la Carrarese finisce 3-1 per i padroni di casa. I toscani regolano il match nei primi 27 minuti grazie alle reti di Schiavi all'11', Ruggeri al 25' e di Abiuso al 27'. Illusorio alla mezz'ora il gol di Debenedetti.

Per l'Entella è il terzo ko consecutivo dopo quelli con Catanzaro e Spezia. I chiavaresi restano a 15 punti in classifica entrando in zona playout. 

