Sampdoria, ora non fermarti. Tifosi: possibile trasferta vietata a Palermo

Henderson segna un gran gol in Samp-Carrarese 3-2

La Sampdoria respira un po' dopo la vittoria sulla Carrarese ma - restando sempre in piena zona retrocessione nel campionato di Serie B - non può certo rilassarsi. Oggi la ripresa degli allenamenti a Bogliasco: consueta videoanalisi con l'allenatore Salvatore Foti (arrivato oggi al Mugnaini in auto sulle note delle canzoni del cantautore di fede blucerchiata Olly, lo testimoniano le sue stories su IG) quindi lavoro di scarico per i titolari scesi in campo ieri sera a Marassi.

Non ci sono particolari problemi fisici da gestire: Pafundi, Henderson e Venuti ieri sono stati sostituiti a causa dei crampi e sono dunque tutti disponibili per la gara, già molto vicina, di venerdì sera (ore 20,30) sul campo di un Palermo rilanciato dalle ultime vittorie con Carrarese ed Empoli (ieri il successo dei rosanero 3-1 a Empoli) e ora nuovamente in piena lotta per la promozione diretta in Serie A. Sempre out Cuni e Bellemo. Domani nuovo allenamento mattutino a Bogliasco. Da parte di Angelo Gregucci, che allena la squadra insieme a Foti, parole chiare ieri nel post partita: "Siamo ancora sott'acqua ma possiamo uscirne tutti insieme".

Trasferta di Palermo in forse per i tifosi doriani

In forse la presenza dei tifosi blucerchiati venerdì a Palermo, nonostante in tanti - tra i supporters doriani - abbiano da tempo prenotato aerei e alberghi per una trasferta che, al netto della distanza chilometrica e dei rapporti non entusiasmanti coi sostenitori siciliani, in questi anni ha sempre raccolto buone adesione tra i supporters doriani. L'Osservatorio del Viminale sulle Manifestazioni Sportive - anche alla luce di quanto accaduto ieri sera a Marassi (lanci di fumogeni in campo durante il match) - starebbe valutando limitazioni sulla trasferta al "Barbera", che potrebbe essere limitata ai soli possessori di tessera del tifoso o addirittura vietata a tutti i tifosi doriani. Una decisione è attesa per la giornata di domani.

Il blitz dei tifosi sul pullman nel pre gara

Sempre ieri prima della partita di Marassi c'è stato anche un blitz da parte di alcuni tifosi sampdoriani che - nei pressi dell'Ac Hotel - sono saliti sui primi gradini del pullman della Sampdoria per chiedere ai giocatori, in tono deciso, di "tirare fuori gli attributi". Una scena che in qualche modo si era ripetuta, prima a Bogliasco e poi a bordo campo nel pre gara, anche un paio di settimane fa con la Juve Stabia. E anche in quella serata era arrivata, pur sofferta, una vittoria da parte dei blucerchiati.