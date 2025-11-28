Sampdoria, prove di tridente con Pafundi, Cherubini e Coda

Simone Pafundi

Per la Sampdoria si avvicina il match di domenica (ore 17,15) al Picco contro lo Spezia. Una gara chiave nella lotta salvezza per i blucerchiati, in questa fase così delicata del campionato di Serie B. Oggi nuovo allenamento mattutino per la squadra guidata da Foti. I doriani continuano a lavorare su un modulo che varia tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, con sfumature di vero e proprio 3-4-3. In ogni caso, al di là di numeri e lavagnette, quel che conta in primis è la scelta degli uomini. Tra trequarti e attacco si va verso la conferma di Cherubini e Coda ma la novità sostanziale nella gara con gli aquilotti sarà l'impiego dall'inizio di Pafundi, che nel match vinto con la Juve Stabia era rientrato in corso d'opera creando anche qualche situazione offensiva interessante. La Sampdoria ha bisogno dei suoi uomini di maggiore qualità per uscire da una classifica complicata: al trio Coda-Pafundi-Cherubini è legata anche l'altra vittoria stagionale della Samp, quella col Pescara a inizio ottobre quando in panchina c'era ancora Massimo Donati. Da loro insomma ci si aspetta quel qualcosa in più anche in gare "calde" come quella con lo Spezia, altra squadra traballante in questo torneo cadetto.

Le scelte di formazione

Le altre possibili scelte di formazione: la squalifica di Depaoli porterà Foti a schierare Venuti largo a destra a centrocampo, mentre il "braccetto" destro nella difesa a tre sarà con ogni probabilità il rientrante Riccio. Conferma per Hadzukadunic e Vulikic in difesa, a centrocampo rientro di Henderson al fianco di uno tra Bellemo o Benedetti, a sinistra si dovrebbe rivedere Giordano con Ioannou pronto a subentrare come alternativa.