Sport

Torna alla homepage

Sampdoria, prove di tridente con Pafundi, Cherubini e Coda

I blucerchiati al lavoro a Bogliasco: domenica la sfida salvezza con lo Spezia
1 minuto e 30 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un calciatore della SampdoriaSimone Pafundi

Per la Sampdoria si avvicina il match di domenica (ore 17,15) al Picco contro lo Spezia. Una gara chiave nella lotta salvezza per i blucerchiati, in questa fase così delicata del campionato di Serie B. Oggi nuovo allenamento mattutino per la squadra guidata da Foti. I doriani continuano a lavorare su un modulo che varia tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, con sfumature di vero e proprio 3-4-3. In ogni caso, al di là di numeri e lavagnette, quel che conta in primis è la scelta degli uomini. Tra trequarti e attacco si va verso la conferma di Cherubini e Coda ma la novità sostanziale nella gara con gli aquilotti sarà l'impiego dall'inizio di Pafundi, che nel match vinto con la Juve Stabia era rientrato in corso d'opera creando anche qualche situazione offensiva interessante. La Sampdoria ha bisogno dei suoi uomini di maggiore qualità per uscire da una classifica complicata: al trio Coda-Pafundi-Cherubini è legata anche l'altra vittoria stagionale della Samp, quella col Pescara a inizio ottobre quando in panchina c'era ancora Massimo Donati. Da loro insomma ci si aspetta quel qualcosa in più anche in gare "calde" come quella con lo Spezia, altra squadra traballante in questo torneo cadetto.

Le scelte di formazione

Le altre possibili scelte di formazione: la squalifica di Depaoli porterà Foti a schierare Venuti largo a destra a centrocampo, mentre il "braccetto" destro nella difesa a tre sarà con ogni probabilità il rientrante Riccio. Conferma per Hadzukadunic e Vulikic in difesa, a centrocampo rientro di Henderson al fianco di uno tra Bellemo o Benedetti, a sinistra si dovrebbe rivedere Giordano con Ioannou pronto a subentrare come alternativa. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Quattro uomini parlano
Giovedì 27 Novembre 2025

Roberto Mancini, il compleanno in Qatar del cuore sampdoriano

Il grande ex blucerchiato festeggia 61 anni da allenatore dell'Al Sadd: tanti messaggi dai tifosi e la suggestione di un suo ritorno a Genova in futuro
n calciatore della Sampdoria
Mercoledì 26 Novembre 2025

Sampdoria, operazione Spezia: Riccio può tornare

Pafundi può essere la novità dall'inizio nella sfida del Picco che sarà diretta dall'esperto arbitro Chiffi
I calciatori della Sampdoria si abbracciano
Martedì 25 Novembre 2025

Samp, un po' d'ossigeno. Ora lo spareggio salvezza con lo Spezia

La trasferta del Picco riservata solo ai tifosi blucerchiati tesserati. Anticipi e posticipi: a gennaio con l'Entella di venerdì
Un uomo seduto in tuta
Lunedì 24 Novembre 2025

Gregucci: "Samp, bello spirito ma dobbiamo crescere"

Il tecnico della Juve Stabia Abate si lamenta per il rigore che dà la vittoria ai blucerchiati: "Meritiamo rispetto"

TAGS