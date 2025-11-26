Sampdoria, operazione Spezia: Riccio può tornare

Riccio, difensore della Sampdoria

Ripresa degli allenamenti oggi a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida di domenica (ore 17,15) contro lo Spezia. Il successo sulla Juve Stabia ha dato un po' di ossigeno ai blucerchiati ma la classifica resta da zona retrocessione e lo scontro diretto del Picco avrà grande peso sugli scenari di questo campionato. Oggi lavoro differenziato per Riccio e Ricci che sono comunque in miglioramento: il primo potrebbe tornare in gruppo già nella giornata di domani e dunque essere disponibile per la gara con gli aquilotti in cui sarà squalificato Depaoli, con Venuti che potrebbe lasciare il ruolo di braccetto in difesa per giocare largo a destra nel 3-5-2.

Ergo, a quel punto il recupero di Riccio sarebbe utile proprio in difesa al fianco di Hadzukanic e Vulikic, considerando la formazione scesa in campo lunedì sera. Ancora lavoro a parte pure per Abildgaard che potrebbe riaggregarsi in gruppo la prossima settimana: nel mirino una sua possibile convocazione nel match del 7 dicembre a Marassi con la Carrarese. Più cautela per il recupero di Ricci che con ogni probabilità sarà ancora out con lo Spezia. Sempre fuori Ferrari e Cuni. Scalpita Pafundi per ritrovare la maglia da titolare con lo Spezia: l'azzurrino - al fianco di Cherubini e Coda tra trequarti e attacco - può essere un uomo chiave per il rilancio dei blucerchiati. Serve però un cambio di passo in termini di prestazione collettiva per la squadra di Foti dopo una partita, pur vinta con la Juve Stabia, dove non sono mancate le difficoltà.

Arbitra Chiffi

L'arbitro di Spezia-Sampdoria sarà Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Dionisi dell’Aquila.