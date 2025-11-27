Roberto Mancini, il compleanno in Qatar del cuore sampdoriano

Roberto Mancini a Bogliasco nel 2025

Pioggia di messaggi e di auguri, da tantissimi tifosi blucerchiati, per il compleanno numero 61 di Roberto Mancini, che festeggia in Qatar da allenatore dell'Al Sadd. Il 27 novembre è da sempre una data nei cuori dei supporter doriani visto il grande legame del Mancio – uno dei grandi protagonisti insieme al compianto Vialli del periodo d'oro anni '80-'90 – col mondo Sampdoria. Lo stesso Mancini aveva ribadito poco più di un mese fa di voler chiudere, prima o poi, la sua carriera nella Genova blucerchiata. Un futuro che per ora non si sta concretizzando, visto il suo approdo nel club qatariota dopo l'ultima esperienza da ct della nazionale araba.

Lo staff "manciniano" a Bogliasco

E però il legame tra l'ex ct azzurro e la Sampdoria resta sempre profondo. Non solo per la presenza a Bogliasco del figlio e direttore sportivo Andrea Mancini, non solo per quello staff “manciniano” che dopo il tandem Evani-Lombardo che vinse i playout dello scorso giugno è ancora protagonista con lo stesso Lombardo e con Invernizzi, al fianco della coppia di allenatori formata da Foti e Gregucci (quest'ultimo altro uomo "manciniano", altro ritorno a Bogliasco insieme a Lombardo rispetto alla scorsa primavera).

La dedica di Wembley nel 2021

Il legame tra Mancini e la Sampdoria resta profondo, come testimoniato anche nel 2021 con la dedica del successo degli Europei a Wembley (nel suo staff “sampdoriano” c'era anche Vialli) con gli azzurri al ricordo di Paolo Mantovani e ai tifosi blucerchiati, a distanza di quasi 30 anni da quella finale di Coppa Campioni persa sempre a Londra contro il Barcellona. Il nome di Mancini resta ad oggi sempre vivo tra le speranze del futuro – a livello tecnico e societario – di una Sampdoria che sta vivendo la fase più difficile della sua storia e rischia anche quest'anno la retrocessione in Serie C. Un nome spesso evocato dai rumors e dalle suggestioni, per la verità mai smentite, di un suo ritorno a Genova con un ruolo centrale. Inutile alimentare troppe speranze, meglio guardare ai problemi del presente. Ma sognare per fortuna è gratis. E allora, buon compleanno Roberto.

Domenica lo Spezia al "Picco"

Per la Sampdoria intanto si avvicina la trasferta con lo Spezia di domenica (ore 17,15), scontro diretto in zona salvezza. Oggi il previsto rientro in gruppo di Riccio, comunque esentato dalla partitella finale a Bogliasco. Ancora out Malagrida, lavoro differenziato per Abildgaard, Altare, Ferrari e Ricci. Terapie per Cuni, Domani allenamento mattutino al Mugnaini.