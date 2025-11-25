Samp, un po' d'ossigeno. Ora lo spareggio salvezza con lo Spezia

Un giorno di riposo per staccare un po' la spina, poi domani mattina la ripresa degli allenamenti a Bogliasco. La Sampdoria respira dopo il successo sulla Juve Stabia che ha permesso ai blucerchiati di lasciare quantomeno l'ultimo posto in classifica nel contesto di una stagione che resta più che mai deludente. "Tre punti pesanti, buon spirito ma dobbiamo migliorare" ha ammesso lo stesso Angelo Gregucci - che allena la squadra al fianco di Foti - dopo una prestazione tutt'altro che entusiasmante da parte della Samp capace di vincere solo grazie a un rigore realizzato da Coda.

Una squadra che ha rischiato un po' meno in difesa rispetto alle ultime gare (anche se i campani hanno avuto alcune occasioni importanti soprattutto nel primo tempo) ma che continua a non pungere, senza riuscire neppure a trovare il raddoppio in undici contro dieci nella mezz'ora finale dopo l'espulsione per doppio giallo di Ruggero proprio in occasione del fallo su Vulikic da rigore. Un episidio peraltro contestato dalla Juve Stabia a fine gara anche se il giocatore blucerchiato - pur con una palla ormai non più giocabile dopo un cross impreciso di Giordano - viene comunque atterrato in area.

Di sicuro la Samp deve fare qualcosa di più per uscire dalla zona retrocessione e servirà una prova migliore già domenica contro lo Spezia al Picco (ore 17,15) in un delicato scontro salvezza. I blucerchiati non avranno Depaoli per squalifica ma riavranno a disposizione Henderson e potrebbero recuperare sia Riccio sia Ricci. Anche Pafundi avrà maggiore minutaggio (forse potrebbe partire dall'inizio) senza dimenticare il possibile apporto in corso d'opera di Pedrola. Aspettando i necessari rinforzi sul mercato e qualche recupero dall'infermeria - dove al momento sono ai box Ferrari, Abildgaard e Cuni (fuori lista Altare e Romagnoli, almeno il primo potrebbe essere reinserito a gennaio) - la Sampdoria deve provare con tutte le forze a disposizione a rimettersi in corsa, per davvero, per evitare la Serie C. Migliorando se possibile la qualità del gioco ma in primis continuando a lottare. Da questo punto di vista nella gelida notte del Ferraris qualcosa si è visto: il cuore di Venuti, la prova positiva di Bendetti, i passi avanti anche da parte di Vulikic e Bellemo. Nessuno ovviamente si illude, il campionato della Sampdoria oggi è questo: la linea di galleggiamento è labile, i rischi sono sotto gli occhi di tutti. Ma il vero alleato resta il tempo. Mancano 25 partite alla fine e le occasioni sono tante per rendere questa stagione un po' più dignitosa.