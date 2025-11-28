Cronaca

Paura a Fabbriche, mezzo di lavoro si ribalta e rimane in bilico sul ponte

L'operaio alla guida è riuscito a saltare giù dal mezzo senza ferirsi ma è comunque stato portato all'ospedale per accertamenti
di Redazione

Grave incidente in mattinata in via Fabbriche, sulle alture di Voltri, dove una piattaforma aerea, la macchina progettata per sollevare persone e attrezzature in quota, si è ribaltata durante lo scarico rimanendo in bilico sul ponte. 

I soccorsi 

L'operaio alla guida è riuscito a saltare giù dal mezzo senza ferirsi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso e trasportato al pronto soccorso per accertamenti l'uomo. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla rimozione del mezzo tramite l'uso dell'autogrù.

