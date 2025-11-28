Tassa sui crocieristi, il comitato Porto aperto: "Serva per misurare i veri inquinanti"

Continua il dibattito sollevato da Primocanale sulla tassa, forse di 3 euro, a carico di chi si imbarca nel porto di Genova su crociere e traghetti, che potrebbe essere introdotta dalla giunta Salis. Una tassa che da un lato allarma il mondo portuale, come abbiamo raccontato, e infiamma la politica.

Genova, il porto in allarme per la nuova tassa del Comune sui passeggeri

Ma dall'altro lato, quello della città, questa tassa piace. Parliamo della Genova di coloro che più "sopportano" il porto, tradotto in fumo delle navi che respira chi vive a San Teodoro, Sampierdarena, Cornigliano, Multedo, Pegli, Prà. Tradotto in smog dei mezzi (leggeri e pesanti) che, soprattutto nella stagione estiva, si affollano nella zona di San Benigno soprattutto nei picchi della stagione estiva, quando anche l'odore dell'aria si fa acre.

Tassa sui crocieristi, i residenti di San Teodoro: "Ottima, si investa nella città"

Su questo rapporto spesso conflittuale tra porto e città, un rapporto dove non ci devono essere né vincitori né vinti, è giusto riflettere.

Alta tensione tra Secolo e Salis per la tassa sui crocieristi. Chi ha ragione?

Tassa sui crocieristi, Terrile: "Penso sia giusta, vi spiego cosa è e quando entrerà in vigore"

"La tassa porterebbe benefici agli stessi crocieristi"

Oggi incontriamo Gian Mario Bolognini, vice presidentedel Comitato Porto Aperto: "Noi siamo molto favorevoli a questa tassa non come punizione nei confronti dei croceristi, ma come loro contributo a migliorare la qualità della vita nella città, ma non solo, anche la loro stessa qualità, perché quando sono nel porto di Genova respirano l'aria che respirano i genovesi e quindi è anche a loro favore, così come a favore di chi va all'Acquario, chi va al Palasport e chi va alla Fiera, cioè tutti quelli che vengono da fuori Genova respirano, per quel periodo che passano a Genova, la stessa nostra aria.

Stazioni marittime di Genova dove approdano crociere e traghetti, i cui passeggeri in imbarco potrebbero dover presto pagare una tassa

"Si devono monitorare gli inquinanti più pericolosi"

E' un'aria che può essere particolarmente inquinata, con inquinanti che sono molto pericolosi, non solo il fumo delle navi, ma anche altri, a un bambino di pochi anni gli si possono fissare nel pancreas, nei polmoni e provocare in età adulta Parkinson e l'Alzheimer, quindi bisogna assolutamente fare il monitoraggio di tutte le fonti di emissione degli inquinanti che ci sono a Genova, perché la cosa veramente pericolosa è il mix di inquinanti. In merito al fumo delle navi: molti pensano che se la nave fuma è pericoloso, se la nave non fuma non è pericoloso, il vero pericolo è quello che esce dai camini, quello che si vede a 50 micron di dimensioni, le vie respiratorie esterne lo bloccano, lo dice il Ministero della Sanità, non lo dico io, quello che invece non si vede, invisibile, inodore, insapore, è quello che poi ammazza la gente.

La tassa per nuove centraline

La tassa sui crocieristi potrebbe servire innanzitutto per i monitoraggi. A questo proposito bisogna precisare che i monitoraggi che vengono fatti attualmente, anche sulla base di una legge che non è troppo perfetta, sono PM10 e PM2,5, le cose pericolose sono quelle che vanno da 2,5 a 0,1, sono veramente quelli pericolosi che ammazzano la gente, sono fonte di tumori e di altre malattie pericolosissime. Quindi i monitoraggi vanno fatti completamente, perché contemporaneamente ci sono i fumi delle navi che stazionano, i camion che scaricano le navi, 100-150 camion hanno la stessa quantità di impatto sull'ambiente di una nave, una nave da crociera che porta 7 mila persone, 3 mila membri di equipaggio, è una città, come Garlasco che ne ha 10 mila di abitanti".





