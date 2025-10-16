Donati: "Entella-Sampdoria non è Davide contro Golia"

Massimo Donati, allenatore della Sampdoria

"L'Entella ha un punto più di noi, non è Davide contro Golia. Per me ogni partita è una finale di Champions nel modo di prepararla e affrontarla. Loro sono una squadra rognosa, giocano sul sintetico. Chiappella lo conosco, è un allenatore preparato. Le difficoltà ci sono". Così Massimo Donati, allenatore della Sampdoria, alla vigilia dell'inedito derby in provincia di Genova contro la Virtus Entella, domani sera (ore 20,30) a Chiavari nell'anticipo del campionato di B.

Lo stop di Pafundi

Una Samp che non avrà Pafundi per un mese dopo lo stop con la nazionale Under 21. "Un dispiacere, stava facendo bene. Così come sta facendo bene Cherubini che ha fatto settanta minuti due giorni fa con gli azzurrini" dice Donati che sul sostituto del trequartista ex Udinese (in ballottaggio Barak e Henderson) non si sbilancia: "Dobbiamo provare qualcosa di diverso. Dispiace per Simone, sono certo che chi giocherà al suo posto farà bene".

Il campo sintetico

Il campo sintetico di Chiavari è una difficoltà ulteriore per la Sampdoria? "Non mi piace il sintetico. Non mi piaceva anche quando giocavo - dice Donati - perché cambia tutto. Per loro questo è un vantaggio. Noi abbiamo fatto un allenamento sul sintetico per provare. Ma non è un alibi per noi".

Coda riferimento offensivo

Sul ruolo centrale di Coda in attacco. "Massimo per la squadra deve fare cose anche che magari non gli appartengono. Deve continuare a farlo. Lui, come gli altri, devono fare le cose il meglio possibile e prendersi delle responsabilità. Spero si ripeta se giocherà dall'inizio o no" dice Donati.

Barak a caccia di riscatto

Possibile occasione per Barak dall'inizio? "Antonino gode della mia stima incredibile, questo non vuol dire che debba giocare dall'inizio o entrare. E' un giocatore che deve fare la differenza a prescindere" dice Donati.

Un derby inedito

Che partita sarà? "Rognosa. Loro sono una squadra che corre tanto. Hanno delle risorse, qualità. E un allenatore preparato".

Sui tanti tifosi blucerchiati al seguito nella vicina Chiavari. "Questo ci deve dare una spinta ancora maggiore" dice Donati.

