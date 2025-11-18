Sport

Sampdoria, riecco Coda in gruppo. Stop di Ferrari

Ripresa a Bogliasco aspettando la Juve Stabia: Pafundi e Pedrola migliorano, in dubbio Ricci. Out Ferrari e Cuni
di Marco Bisacchi
Massimo Coda

Ripresa degli allenamenti per la Sampdoria oggi a Bogliasco in vista del match di lunedì con la Juve Stabia. Ancora lavoro a parte per Pafundi che è in miglioramento e il cui rientro in gruppo è fissato in settimana: l'azzurrino dovrebbe essere convocato regolarmente. Più lontano il recupero di Ricci che potrebbe essere disponibile solo per la successiva sfida del 30 novembre con lo Spezia.

Sicuri assenti nelle prossime gare Cuni e Ferrari: per quest'ultimo lesione di primo grado al flessore destro e stop di 2/3 settimane. Lavoro differenziato per Pedrola che dovrebbe rientrare a disposizione per la gara coi campani. In gruppo Coda che aveva saltato la partitella con la primavera di sabato per gestirsi al meglio fisicamente: l'attaccante con la Juve Stabia non mancherà. Assenti Hadzikadunic e Cherubini impegnati con le rispettive nazionali. Domani doppio allenamento al Mugnaini.

