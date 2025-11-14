Sport

Torna alla homepage

Genoa, profumo di Mondiale per Thorsby e Ostigard: la Norvegia prepara la festa a Milano

Domenica allo stadio Meazza alla Nazionale dei due giocatori rossoblù per qualificarsi basterà perdere con meno di 9 gol di scarto. Gli azzurri, in piena bufera da polemiche, destinati a giocare i playoff
1 minuto e 50 secondi di lettura
di Carlo Danani
Thorsby e Ostigard, nazionali norvegesi a un passo dal Mondiale (foto Genoa Cfc)

Due genoani e un fortissimo profumo di Mondiale. Sono Morten Thorsby, inesauribile lottatore del centrocampo e Leo Ostigard, insospettabile bomber novembrino, tornati colonne in un Grifone di nuovo in marcia verso la salvezza. Morten e Leo, dopo il successo sull’Estonia, adesso legittimati a cominciare un elettrizzante conto alla rovescia verso domenica sera. Sarà proprio l’Italia, che entrambi hanno scelto come terra per affermarsi a livello di club, a timbrare i loro passaporti per la rassegna iridata del prossimo giugno.

Nella notte di San Siro arriverà il sigillo iridato

Stadio Meazza, avversari gli azzurri di Gattuso. Che, numeri alla mano, teoricamente hanno ancora una speranza di vincere il girone, di superare in classifica la Norvegia e di scansare i playoff. Come? Vincendo con 9 (!) reti di scarto: 9-0, 10-1, 11-2. In tutti gli altri casi, Norvegia libera di festeggiare un passaggio di turno ampiamente meritato fin dalla prima ora. Insomma, vincere almeno 9-0: siamo ben oltre la fantascienza pallonara. Perché, al di là dei conti nudi e crudi, Thorsby, Ostigard e compagni stanno disputando una super fase di qualificazione, vincono sempre, spesso di goleada e giocano molto meglio di una Nazionale, quella di Gattuso, che arriva a Milano in piena bufera da polemiche, ieri sera contestata in Moldova dai suoi tifosi per una nuova prestazione di forti sospiri e, neanche tanto velatamente, per correre una volta ancora il rischio di non andare al Mondiale.

Morten, Leo e l’antipasto dell’8 gennaio col Grifone

Luci a San Siro per Morten e Leo, nello stadio che poi ritroveranno tra poche settimane, l’8 gennaio, per la prima trasferta del Genoa nel nuovo anno. Avversario il Milan, in un’atmosfera completamente diversa. Ci sarà modo di pensarci. Adesso, per le due colonne rossoblù è tempo di mettere in fresco lo spumante in vista di una qualificazione storica per il loro Paese. Già perché la scaramanzia, da sempre indiscussa regina sul pianeta pallone, almeno stavolta nulla potrà di fronte a quell’impossibile 9-0 che adesso per l’Italia rappresenta l’unica maniera di ammazzare il sogno norvegese.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 12 Novembre 2025

Rinascita Genoa: Frendrup, Ostigard e Martin primi “acquisti” per De Rossi

Nettamente al di sotto del loro rendimento fino a due settimane fa, col cambio di gestione tecnica Morten, Leo e Aaron sono tornati leader in una squadra ora lontana parente di quella travolta dalla Cremonese
Lunedì 03 Novembre 2025

Colpaccio a Reggio Emilia: all'ultimo respiro Ostigard porta il Genoa in paradiso. E' la prima vittoria

Come nei film, quelli che non ti scordi più: il colpo di testa di Ostigard all'ultimo respiro su assist al bacio di Martin restituisce speranza, euforia e tanta luce a un Genoa che, al decimo tentativo, conquista la prima vittoria del suo campionato in maledetta salita. L'uomo partita è il magico Le
Domenica 26 Ottobre 2025

Genoa sempre più giù: non basta il gol di Thorsby, il Torino lo sorpassa nel recupero

Non c'è riscatto nemmeno a Torino per un Genoa condannato a perdere la quinta delle prime otto partite di campionato. Allungando nel contempo la striscia iniziale senza vittorie. E dire che allo Stadio Grande Torino si era messa bene per i rossoblù, in vantaggio dopo una manciata di minuti sull'asse

TAGS