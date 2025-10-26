Sport

Il Genoa a Torino con Ekhator e Thorsby possibili novità. Le probabili formazioni. Live dalle 12.30

di Carlo Danani
Ekhator e Thorsby potrebbero essere titolari (foto Genoa Cfc)

Tremila tifosi al seguito e il presidente Dan Sucu al fianco: a Torino (inizio alle 12.30, arbitra Bonacina con Di Bello al Var) massimo sostegno per un Genoa reduce dalla settimana più pesante della gestione Vieira. Al tecnico si chiedono a gran voce e da più parti quei cambiamenti, più o meno radicali lo dirà il campo, per uscire dalle secche di un avvio di campionato senza vittorie.

Le sensazioni, comunque, portano a credere che il tanto criticato 4-2-3-1 viaggi verso la conferma e che le novità di formazione rispetto allo scacchiere contro il Parma potrebbero essere due, entrambe in avanti. Con Thorsby in vantaggio nel ballottaggio con Vitinha ed Ekhator in quello con Ekuban.

L’opaco pareggio a reti bianche contro il Parma ha rappresentato un nuovo campanello d’allarme in un assetto tattico che stenta a ingranare. Viva curiosità per le scelte di Vieira in una partita molto delicata, soprattutto per l’umore di un Grifone alla piena ricerca di quella scintilla imprescindibile per cominciare davvero il suo campionato. I convocati sono 26, si rivede Messias. Gli unici indisponibili sono Marcandalli e Stanciu, che comunque domani rientreranno in gruppo.

Oggi avversario un Simeone in gran forma

Di fronte un Torino rivitalizzato dalle robuste modifiche tattiche operate da un Baroni che, dopo aver rischiato l’esonero, adesso è tornato pienamente in sella. Attenzione a Simeone, ex di turno e al centro di un momento di grande ispirazione: per lui fin qui un avvio di campionato da 3 gol, quanti ne ha realizzati l’intero Grifone.

L’assetto da trasferta concede speranza

Se in assoluto il passo è decisamente inferiore alle attese, conforta il fatto che, fin qui, il miglior Genoa ha coinciso con le partite lontano dal Ferraris. A Como, Bologna e Napoli la squadra ha sempre e comunque retto il confronto, pareggiando in riva al Lario e sfiorando il risultato positivo sia al Dall’Ara che al Maradona.

Le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone. All. Baroni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Thorsby; Ekhator. All. Vieira

Arbitro Bonacina. Al Var Di Bello.

Indisponibili Torino: Schuurs, Nkounkou, Savva

Indisponibili Genoa: Marcandalli, Stanciu

