Sampdoria: aspettando Lombardo, nello staff entra Vanderloock

Gauthier Vanderloock

Nuovo ingresso nello staff tecnico della Sampdoria che da quattro giorni si è affidata alla coppia Foti-Gregucci in panchina. A entrare nella squadra blucerchiata il belga Gauthier Vanderloock, belga di 30 anni, che entra col ruolo di data analyst. Vanderloock - che si occuperà della lettura di dati e statistiche della squadra doriana - sarà una figura ulteriore in uno staff di cui oltre a Salvatore Foti e Angelo Gregucci (ufficialmente secondo e primo allenatore) fanno parte il neo ingresso Nicola Pozzi (collaboratore tecnico) e i confermati Paolo Bertelli, Alberto Berselli (preparatori atletici), Alessandro Giuliani (recupero infortunati), Walter Bressan (preparatore dei portieri) e Marco Ferri (match anaylst). Gauthier Vanderloock ha lavorato all'Anderlecht insieme al ceo sportivo dei blucerchiati Fredberg. Si tratta dunque di un innesto riconducibile al dirigente danese. Per ora non ancora definito invece il ritorno, che pareva vicino fino a pochi giorni fa, di Attilio Lombardo alla Sampdoria: resta comunque un'ipotesi calda.

I nuovi equilibri

La scelta di Foti-Gregucci è invece, com'è noto, riconducibile al ds Andrea Mancini ma comunque condivisa dalle altre anime del club blucerchiato (Fredberg compreso). Di sicuro però questa svolta tecnica rafforza l'ala italiana dei blucerchiati: ieri a Bogliasco si è rivisto - dopo oltre due mesi - anche il presidente Matteo Manfredi il cui ruolo pareva depotenziato vista la centralità del manager inglese Nathan Walker come rappresentante degli azionisti (era stato lui a scegliere l'allenatore Donati, esonerato nei giorni scorsi). Le gerarchie ora potrebbero parzialmente cambiare. Le priorità però sono altre: ora c'è bisogno di fare punti sul campo, la Samp sabato sfida il Frosinone a Marassi.

