Sport

Torna alla homepage

Sampdoria: aspettando Lombardo, nello staff entra Vanderloock

Nuovo data analyst per i blucerchiati: arriva dal Belgio. Sabato l'esordio del tandem Foti-Gregucci a Marassi col Frosinone
1 minuto e 26 secondi di lettura
di Marco Bisacchi
Un uomo in tuta ben copertoGauthier Vanderloock

Nuovo ingresso nello staff tecnico della Sampdoria che da quattro giorni si è affidata alla coppia Foti-Gregucci in panchina. A entrare nella squadra blucerchiata il belga Gauthier Vanderloock, belga di 30 anni, che entra col ruolo di data analyst. Vanderloock - che si occuperà della lettura di dati e statistiche della squadra doriana - sarà una figura ulteriore in uno staff di cui oltre a Salvatore Foti e Angelo Gregucci (ufficialmente secondo e primo allenatore) fanno parte il neo ingresso Nicola Pozzi (collaboratore tecnico) e i confermati Paolo Bertelli, Alberto Berselli (preparatori atletici), Alessandro Giuliani (recupero infortunati), Walter Bressan (preparatore dei portieri) e Marco Ferri (match anaylst). Gauthier Vanderloock ha lavorato all'Anderlecht insieme al ceo sportivo dei blucerchiati Fredberg. Si tratta dunque di un innesto riconducibile al dirigente danese. Per ora non ancora definito invece il ritorno, che pareva vicino fino a pochi giorni fa, di Attilio Lombardo alla Sampdoria: resta comunque un'ipotesi calda.  

I nuovi equilibri

La scelta di Foti-Gregucci è invece, com'è noto, riconducibile al ds Andrea Mancini ma comunque condivisa dalle altre anime del club blucerchiato (Fredberg compreso). Di sicuro però questa svolta tecnica rafforza l'ala italiana dei blucerchiati: ieri a Bogliasco si è rivisto - dopo oltre due mesi - anche il presidente Matteo Manfredi il cui ruolo pareva depotenziato vista la centralità del manager inglese Nathan Walker come rappresentante degli azionisti (era stato lui a scegliere l'allenatore Donati, esonerato nei giorni scorsi). Le gerarchie ora potrebbero parzialmente cambiare. Le priorità però sono altre: ora c'è bisogno di fare punti sul campo, la Samp sabato sfida il Frosinone a Marassi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook 

ARTICOLI CORRELATI

I tifosi della Sampdoria in uno stadio
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Tifosi Sampdoria, il Viminale chiede il divieto di trasferta a Empoli e Venezia

Gli incidenti di Chiavari possono portare al divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Genova per le prossime gare fuori casa del 28 ottobre e 8 novembre
Un uomo seduto indossa una maglia polo della Sampdoria
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sampdoria, ecco il 3-5-2 di Foti. Pedrola verso il recupero

Rumors da Malta su un interessamento per il club blucerchiato da parte dell'imprenditore Joseph Portelli: la società doriana smentisce
Due uomini seduti a una conferenza
Martedì 21 Ottobre 2025

Foti: "Mourinho mi ha scritto forza Samp, non guardiamo al passato ma al futuro"

Il neo mister blucerchiato si presenta da vice al fianco di Gregucci, che a sua volta carica l'ambiente: "Col Frosinone sarà come una finale di Coppa del Mondo"

TAGS