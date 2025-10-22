Genoa, è già mercato: prolungamento di contratto per Ekhator e Martin, finiti nel mirino di Roma e Lazio

Jeff Ekhator in maglia azzurra e Aaron Martin (foto Genoa Cfc)

E’ già calciomercato. O meglio, è sempre tempo per chiacchiere su trattative, rumors e ipotesi di trasferimenti.

Lo spagnolo in scadenza a giugno

Il Genoa, ora tutto concentrato a risolvere la crisi d’inizio stagione, da un pezzo ha sul tavolo l’idea di rinnovo per Aaron Martin, in scadenza a giugno. Quindi, col rischio sempre più concreto di perderlo a zero. E da un pezzo per il terzino spagnolo è vivo l’interesse di una Lazio che, nella prossima sessione libera di fare mercato dopo il blocco estivo, a gennaio potrebbe affondare il colpo.

Piuttosto, la novità del momento potrebbe essere rappresentata dall’umore del giocatore: zero minuti giocati nelle ultime due partite contro Napoli e Parma. Per lui una situazione completamente nuova al Genoa, dove ha quasi sempre e comunque avuto e meritato una maglia di titolare.

Al mercato di riparazione mancano ancora più di due mesi, ma è evidente che il quadro, tutt’altro che statico, a breve potrebbe vivere determinanti aggiornamenti. Al di là dell’interesse della Lazio, il Genoa si vede costretto ad accelerare.

La grande stima di Gasperini per Jeff

Il nuovo, recente bagno di popolarità di Ekhator porta Villa Rostan a velocizzare lo scenario del rinnovo contrattuale di Jeff, in scadenza nel 2029. L’ipotesi è il prolungamento al 2030. L’eurogol al Napoli e la rete all’Armenia nell’Europeo Under 21 negli ultimi giorni hanno prepotentemente rilanciato l’interesse e l’attenzione sul gioiello rossoblù. Da un pezzo è nota la stima di Gasperini per il ragazzo che ha vissuto tutta la trafila giovanile nel Grifone.

Ekhator anche domenica contro il Parma tra i più ispirati, prima impegnando severamente Suzuki con uno splendido colpo di testa su assist dell’amico Venturino e poi procurandosi il rigore fallito da Cornet.

La Roma ci pensa seriamente. Ma non è la sola ad aver messo gli occhi sul ragazzo seguito con attenzione anche da diversi club esteri, soprattutto di Premier League. Tutti discorsi difficilmente praticabili e gennaio, ma certamente non da giugno in poi.

