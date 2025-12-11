Acqua salata dai rubinetti, Gdf perquisisce le sedi di S. Lazzaro e Rivieracqua

La guardia di finanza di Savona ha perquisito su delega della Procura savonese gli uffici della società San Lazzaro spa con sede a Loano sequestrando alcuni documenti. Perquisita anche Rivieracqua spa, con sede legale in Imperia.

L'acquisizione della documentazione e di alcuni elementi informativi sono stati effettuati nell'ambito del procedimento iscritto presso la Procura della Repubblica di Savona su numerosi esposti di cittadini e associazioni che denunciavano carenze nella gestione del servizio di raccolta, trattamento e fornitura di acqua durante la grave situazione di emergenza idrica nel Comune di Andora negli anni 2022 e 2023 quando per molti mesi l'acqua dei rubinetti risultava salata.

Fornita acqua non potabile nel 2022 e nel 2023

"Secondo gli accertamenti fin qui svolti, che devono essere oggetto di riscontri investigativi mediante le descritte acquisizioni documentali - si legge nella nota della guardia di finanza -, la società San Lazzaro spa non avrebbe correttamente adempiuto al servizio di fornitura di acqua nei confronti della società Rivieracqua spa, fornendo acqua non potabile nel 2022 e nel 2023, sottraendo partite di acqua attraverso condotte realizzate abusivamente e infine comunicando dati ritenuti al momento non veritieri all'Ente regionale preposto".

Rivieracqua, a sua volta - nelle persone dei responsabili all'epoca dei fatti - "non avrebbe adempiuto, nel periodo di carenza idrica, alla corretta gestione del servizio pubblico di fornitura di acqua alla collettività, determinandone una non fruibilità per scopi umani e alimentari con conseguente nocumento per la popolazione coinvolta".