Azzurro Genoa: Ekhator e Fini goleador nell’Italia Under 21 che supera l’Armenia

Seydou Fini e Jeff Ekhator a segno nel 5-1 all'Armenia

Non solo Ellertsson e Malinovskyi: il Genoa segna anche nell’Under 21 azzurra. Capita a Cremona, nella goleada che l’Italia rifila all’Armenia in una partita valevole per le qualificazioni al campionato europeo di categoria. Allo stadio Zini finisce 5-1, coi timbri di Seydou Fini e Jeff Ekhator. Con Lorenzo Venturino e Honest Ahanor ultimi simboli in ordine di tempo di un settore giovanile sempre più in copertina.

Ai due rossoblù bastano pochi minuti per segnare

Un gol a testa, con applauso speciale per la rapidità. Già, perché entrambi entrano soltanto nell’ultima parte di gara, Jeff per prendere il posto di Camarda (doppietta per lui) al 73’ e Seydou un minuto più tardi per sostituire il blucerchiato Cherubini.

Fini fulmine del gol: un solo minuto gli basta per entrare nel tabellino dei marcatori, andando ad autografare la rete del momentaneo 4-0.

Al primo minuto di recupero, invece, la firma di Ekhator, che mette il sigillo sul definitivo 5-1. Una grande soddisfazione per entrambi. Per Fini, ancora all’inseguimento dei primi minuti in campionato, questa marcatura fa tanto morale. Per Ekhator, questa perla azzurra va ad aggiungersi al tacco magico confezionato l’altra domenica al Maradona.

Preziosissime le reti dei due genoani

In chiave azzurra, pur non essendo decisive per una vittoria già in cassaforte, le reti dei due genoani valgono tantissimo per puntellare la differenza reti. In classifica, infatti, fino alla fine sarà un testa a testa con la Polonia per la vittoria nel girone, che garantisce il passaggio diretto alla fase finale, scansando così pericolosi play off riservati alla seconda. Dopo 4 partite, le due battistrada sono appaiate a quota 12, a punteggio pieno e ogni singolo dettaglio (un gol ad esempio) alla distanza potrebbe fare la differenza.

I due goleador azzurri si uniranno al gruppo di Vieira già nelle prossime ore per preparare la partita di domenica col Parma.

