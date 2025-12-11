Si nascondeva in una casa abbandonata per non andare in carcere: trovato a Certosa

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 33enne algerino destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Genova lo scorso venerdì.
L'intervento della polizia in una casa abbandonata di via Celesia
Ieri mattina un equipaggio dell’UPGSP ha effettuato un controllo in via Celesia dove sono presenti alcune abitazioni in stato di abbandono, spesso ricovero di soggetti dediti ad attività criminose. In effetti, in un giaciglio improvvisato, dormiva il 33enne con a carico un ordine di carcerazione a seguito dell’aggravamento del divieto di dimora in Genova, per reati contro il patrimonio.
L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.
IL COMMENTO
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."