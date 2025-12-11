Cronaca

Vasto incendio devasta uno yacht di lusso ormeggiato nel porto di Chiavari

Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto, non si esclude il dolo
19 secondi di lettura
di Redazione

Incendio questa mattina all'alba a bordo di uno yacht di 20 metri ormeggiato nel porto di Chiavari.

Danni ingenti al lussuoso yacht

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari e in appoggio un mezzo da Genova. Non ci sono feriti ma i danni per il costoso yacht sono ingenti. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto, non si esclude il dolo.
 

