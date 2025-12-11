Vasto incendio devasta uno yacht di lusso ormeggiato nel porto di Chiavari

Incendio questa mattina all'alba a bordo di uno yacht di 20 metri ormeggiato nel porto di Chiavari.

Danni ingenti al lussuoso yacht

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Chiavari e in appoggio un mezzo da Genova. Non ci sono feriti ma i danni per il costoso yacht sono ingenti. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto, non si esclude il dolo.