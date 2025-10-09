Sport

Entella-Sampdoria, è già caccia al biglietto

C'è attesa per la sfida di venerdì 17 ottobre a Chiavari: una trasferta a pochi chilometri da Genova per i tifosi blucerchiati.
di Marco Bisacchi
L'ingresso di uno stadioLo stadio di Chiavari

La Sampdoria mette nel mirino la gara di venerdì 17 ottobre (ore 20,30) con l'Entella a Chiavari e lo fanno anche i suoi tifosi. Una trasferta in provincia di Genova, a pochi chilometri dal capoluogo ligure, che - visti gli ottimi rapporti tra le due società e le due tifoserie - richiamerà una grossa presenza di supporters blucerchiati. I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita da domani alle 15 sul sito etes.it e nelle ricevitorie autorizzate (1700 tagliandi disponibili), mentre i biglietti per i settori locali saranno disponibili da lunedì alle 10, ma in questi giorni è già scattata la vendita dei mini abbonamenti che la Virtus Entella ha messo a disposizione per le gare con Sampdoria, Pescara ed Empoli. Un mini abbonamento "E sei a posto" che permetterà di avere l'accesso garantito alle tre sfide e soprattutto alla gara dei blucerchiati: già diversi tifosi, genovesi e chiavaresi, stanno puntando su questa formula per non perdersi una gara che rappresenta un inedito nel campionato di B e che comunque ha un bel richiamo. 

Il report da Bogliasco

Intanto la Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco. Lavoro in palestra per Coucke e Abildgaard: quest'ultimo - alle prese coi postumi di una botta alla caviglia - non è comunque in dubbio per la gara con l'Entella e probabilmente già nella giornata di domani. Sempre out Ferrari che potrebbe a sua volta tornare in gruppo nei primi giorni della prossima settimana: un difensore in più per la squadra di Donati, che ha gli uomini un po' troppo contati nella retroguardia. Sempre indisponibile Pedrola il cui recupero è fissato non prima della successiva sfida in programma a Marassi col Frosinone il 25 ottobre. Intanto Pafundi e Cherubini sono impegnati nella nazionale Under 21 mentre Hadzikadunic è impegnato con la nazionale bosniaca. 

