Genoa-Empoli: le probabili formazioni Cronaca Live a partire dalle 18.30

di Carlo Danani
Stanciu titolare per la Coppa Italia? (foto Genoa Cfc)

Conto alla rovescia esaurito: ecco Genoa-Empoli, fischio d’inizio al Ferraris alle 18.30, arbitra Dionisi. Sono sedicesimi di finale di Coppa Italia, niente tempi supplementari, con parità al 90’ avanti con i calci di rigore.

Che il Grifone vuole assolutamente scansare. C’è una categoria di differenza da far pesare contro un avversario peraltro alle prese con un problematico avvio di stagione. C’è una superiorità da imporre, possibilmente nella maniera più chiara. Perché  adesso questo Genoa ha davvero bisogno di una scarica di energia positiva.

Qualche ballottaggio in mezzo a diverse certezze. Per la porta, Siegrist è recuperato ma dovrebbe essere Leali a partire titolare. In difesa, dentro Marcandalli, con Vasquez a completare la coppia di centrali, Norton-Cuffy (o Sabelli) a destra e Martin a sinistra. La vera novità di giornata potrebbe essere Stanciu in mediana insieme a Frendrup, con turno di riposo per Masini. Carboni, Messias e Gronbaek a completare lo schieramento di partenza, verosimilmente insieme a Colombo, l’ex di turno più sotto la lente, in vantaggio su Vitinha ed Ekhator.

E l’Empoli? Pagliuca ha lasciato a casa Elia, Fulignati, Lovato, Curto e Ghion. Come dire che, con alle porte la delicata sfida di campionato con la Carrarese, va dato un occhio attento al serbatoio delle energie perché la serie B non aspetta in eterno.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (Sabelli), Marcandalli, Vasquez, Martin; Stanciu, Frendrup; V. Carboni (Norton-Cuffy), Messias, Gronbaek; Colombo.

Empoli (3-5-2): Perisan; Obaretin, Guarino, Tosto; Moruzzi, Yepes, Belardinelli, Ignacchiti, F. Carboni; Ilie, Konate.

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 24 Settembre 2025

Vieira va all’attacco: “Contro l’Empoli giocherà la miglior formazione possibile”

“Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere”. Così Patrick Vieira alla vigilia della delicata partita di Coppa Italia contro l’Empoli. “Nel calcio –
Mercoledì 24 Settembre 2025

Genoa, eliminare l'Empoli in Coppa Italia per allontanare i fantasmi di Bologna

Le ultime dal Centro Signorini annunciano il rientro in gruppo anche di Siegrist, dopo quelli di Cornet e di Ostigard. Possibilità di scelta quasi totale, dunque, per Vieira in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Soltanto Onana rimane a svolgere attività differenziata. In campo al
Martedì 23 Settembre 2025

L’altro Genoa scalpita: contro l’Empoli Vieira apparecchia il turn over

Dal Bologna all’Empoli, dal campionato alla Coppa Italia: il Genoa torna a inseguire una vittoria che manca ormai da troppo tempo, da Ferragosto, eliminando il Vicenza. C’è bisogno di un’iniezione d’entusiasmo e di un bagno di autostima che soltanto un successo, nella fattispecie un passaggio di tur