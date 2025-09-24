Sport

Genoa, eliminare l'Empoli in Coppa Italia per allontanare i fantasmi di Bologna

di Carlo Danani
Quale formazione per Vieira contro l'Empoli? (Genoa Cfc)

Le ultime dal Centro Signorini annunciano il rientro in gruppo anche di Siegrist, dopo quelli di Cornet e di Ostigard. Possibilità di scelta quasi totale, dunque, per Vieira in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Soltanto Onana rimane a svolgere attività differenziata.

In campo al Ferraris giovedì alle 18.30, arbitro Dionisi, per questo faccia a faccia che mette in palìo un posto negli ottavi di finale, da giocare in dicembre a Bergamo contro l’Atalanta.

Tra i toscani spiccano due vecchie conoscenze rossoblù

Avversario un Empoli partito a rilento in un campionato di serie B dove peraltro non nasconde ambizioni importanti. Nella rosa di Pagliuca ecco l’infortunato Pietro Pellegri, il neo tesserato Flavio Bianchi, cresciuto nel settore giovanile del Grifone e Franco Carboni, fratello del Valentin rossoblù.

Qualificazione assolutamente da conquistare, possibilmente senza patire troppo: per questo, Vieira non ha certo intenzione di giocare al risparmio né di fare speculazioni in ottica Lazio.

Serve ritrovare un sorriso pieno che manca da Ferragosto (vittoria sul Vicenza in Coppa), serve un bagno d’entusiasmo, un successo limpido che possa scaldare al top il Ferraris in vista dell’arrivo della Lazio lunedì.

Soltanto Onana è indisponibile

In porta il recupero in extremis potrebbe permettere a Siegrist di ritrovare la maglia di titolare. In difesa, probabile che Ostigard non venga rischiato. Verosimile l’ingresso dall’inizio di Marcandalli, con ballottaggio tra Vasquez e Otoa per l’altra maglia di centrale. Il resto è tutto da scrivere, con Gronbaek e Stanciu in pole per cominciare la partita. Onana dovrebbe tornare in gruppo ai primi di ottobre, mentre probabile panchina, almeno all’inizio, per Malinovskyi, Ellertsson e Norton-Cuffy, particolarmente sollecitati nelle ultime due trasferte.

