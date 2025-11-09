De Rossi: "Ho visto un Genoa da combattimento. Ripartiamo da qui"

Daniele De Rossi esce col sorriso dal frullatore di emozioni degli ultimi giorni. Un sospirone di sollievo per una sconfitta scansata, per un impatto decisamente di sostanza e già una base da cui partire in queste due settimane di tempo per lavorare.

Il suo Genoa assomiglia molto a quello dei suoi desideri. Niente da eccepire sul carattere, sul cuore e sulla determinazione. Sul gioco, tanta volontà, con diverse buone trame. Ottimo approccio, ma con la consapevolezza che la strada è appena all’inizio.

“E’ la partita che avevo chiesto - spiega DDR in conferenza stampa - non era il caso di fare i fenomeni bombardando i ragazzi di informazioni. Sono soddisfatto, questo è un punto ottenuto contro una grande squadra. Quando ti trovi in queste situazioni, devi ripartire dalla lotta. Ed è quello che abbiamo fatto. I rigori sbagliati? Sabato Colombo si è allenato e lì ha tirati bene. Lavoreremo sull’emotività. I penalty li abbiamo falliti tutti, io per primo”.

"Voglio meritarmi l'affetto della gente rossoblù"

Atmosfera: il Ferraris una vera e propria bolgia. Quello che immaginava l'allenatore.

“Emozione, certo. L’ultima volta che mi sono seduto qui, poi sono stato esonerato. Stavolta, dovrei resistere un po’ di più (risata generale, ndc). Pubblico fantastico, voglio farmi travolgere dal suo affetto. Ovviamente un affetto che dovrò meritarmi sul campo”.

Il suo Genoa. Qualcosa già si vede.

“Lavoreremo sulle letture, si può migliorare tantissimo, le capacità ci sono. La squadra finora ha subito troppo sui calci piazzati, bisognerà crescere. Ci sono stati momenti difficili, ne siamo usciti bene. Negli episodi non siamo stati fortunati ma anche in questa direzione potremo compiere passi in avanti”.

Il 3-5-2 e tanti trequartisti. Come uscirne?

“Siamo tanti, tantissimi in squadra. C’è grande disponibilità, poi arriverà il momento delle mie scelte. Vedo qualità e magari la possibilità di pensare al 3-4-2-1. Insomma, ripartiamo da buoni presupposti. Con tanta fiducia e coraggio”.

Ora, dodici giorni per preparare la trasferta di Cagliari e, soprattutto, strutturare il nuovo Genoa di De Rossi. DDR se li farà bastare.