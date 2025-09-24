Vieira va all’attacco: “Contro l’Empoli giocherà la miglior formazione possibile”

Vieira: "Un club ambizioso come il nostro deve fare più strada possibile" (foto Genoa Cfc)

“Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere”.

Così Patrick Vieira alla vigilia della delicata partita di Coppa Italia contro l’Empoli. “Nel calcio – aggiunge il tecnico, ritornando per un momento alla gara di Bologna - ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare”.

Vieira rilancia poi sulla Coppa Italia: “Per me è una competizione importante, che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. E’ anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione. Tutti dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole crescere come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile”.

Infine, sulla formazione da schierare: “In questo inizio di stagione abbiamo dimostrato di avere un’identità, uno spirito di squadra, delle idee valide: ci manca l’ultimo step, trasformare tutto ciò in una vittoria. Voglio mettere in campo la squadra più competitiva possibile, convinto che giocare al Ferraris con il nostro pubblico sia un grande vantaggio per noi”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook