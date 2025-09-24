Sport

Torna alla homepage

Vieira va all’attacco: “Contro l’Empoli giocherà la miglior formazione possibile”

1 minuto e 12 secondi di lettura
di Carlo Danani
Vieira: "Un club ambizioso come il nostro deve fare più strada possibile" (foto Genoa Cfc)

“Il risultato dell’ultimo weekend di campionato ha lasciato amarezza, ma il calendario dà subito la possibilità di tornare in campo e di farlo davanti ai nostri tifosi, con la voglia di vincere”.

Così Patrick Vieira alla vigilia della delicata partita di Coppa Italia contro l’Empoli. “Nel calcio – aggiunge il tecnico, ritornando per un momento alla gara di Bologna - ci sono tante situazioni: alcune le possiamo controllare, altre no. Io non voglio perdere tempo e attenzione su fattori esterni: preferisco concentrarmi su ciò che possiamo controllare”.

Vieira rilancia poi sulla Coppa Italia: “Per me è una competizione importante, che vogliamo giocare con orgoglio e rispetto. E’ anche un’opportunità per tenere coinvolti tutti i giocatori, compresi quelli che hanno avuto meno spazio in questa prima parte di stagione. Tutti dovranno sentirsi parte di questo percorso. Una società che vuole crescere come la nostra deve essere ambiziosa e puntare ad andare avanti il più possibile”.

Infine, sulla formazione da schierare: “In questo inizio di stagione abbiamo dimostrato di avere un’identità, uno spirito di squadra, delle idee valide: ci manca l’ultimo step, trasformare tutto ciò in una vittoria. Voglio mettere in campo la squadra più competitiva possibile, convinto che giocare al Ferraris con il nostro pubblico sia un grande vantaggio per noi”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 24 Settembre 2025

Genoa, eliminare l'Empoli in Coppa Italia per allontanare i fantasmi di Bologna

Le ultime dal Centro Signorini annunciano il rientro in gruppo anche di Siegrist, dopo quelli di Cornet e di Ostigard. Possibilità di scelta quasi totale, dunque, per Vieira in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Soltanto Onana rimane a svolgere attività differenziata. In campo al
Martedì 23 Settembre 2025

Squalificato Vieira: salta Genoa-Lazio. Ostigard e Cornet rientrano in gruppo

Era ampiamente nell’aria, adesso è ufficiale: il giudice sportivo ha squalificato per un turno Patrick Vieira, che dunque non potrà guidare dalla panchina il Genoa lunedì sera nella delicata partita contro la Lazio. L’incontro chiuderà il programma della quinta giornata di campionato. Per il tecnico
Lunedì 22 Settembre 2025

Genoa, c'è il fattore campo per ripartire: al Ferraris un Empoli e una Lazio in crisi

Quattro partite di campionato senza vincere. Ma il Genoa si tira su il morale pensando a un calendario fin qui parecchio in salita e soprattutto a espressioni di gioco superiori al bilancio di una classifica oggi certamente non esaltante. I prossimi impegni, giovedì alle 18.30 contro l’Empoli in Co