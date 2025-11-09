Cade dall'albero mentre gioca con le amiche: bimba di 10 anni all'ospedale

Una bambina di 10 anni è rimasta ferita dopo essere caduta da un albero. L'incidente è avvenuto in via Rolih nel quartiere genovese di Pontedecimo. La piccola stava giocando con alcune amiche quando ha perso l'equilibrio proprio mentre si trovava sopra un albero situato all'interno di un giardino privato.

Sul posto immediato l'intervento da parte del personale sanitario chiamato dai genitori. Per la bimba un grande spavento e ferite limitate. Dopo le prime cure da parte del 118 è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Gaslini per ulteriori controlli.