"Mille giorni senza casa", i residenti di via Piacenza: "Ora basta, dateci risposte"

I residenti di via Piacenza 17 sono scesi in piazza per chiedere un intervento affinchè la loro situazione si risolva. Questo lunedì 10 novembre saranno infatti trascorsi esattamente mille giorni da quando l'incendio ha distrutto il tetto e diverse abitazioni della palazzina costringendo 90 persone ad abbandonare la propria casa. Era il 14 febbraio del 2023.

Da allora i residenti del civico 17 hanno dovuto trovare una sistemazione. In questo fine settimana è andata in scena la protesta per sottolineare come la situazione si sia di fatto bloccata. "Siamo da novembre dell'anno scorso che è tutto fermo" spiega Marco Mantero, portavoce dei residenti del civico 17 di via Piacenza. In piazza, davanti all'edificio una buona parte dei residenti ha affisso diversi cartelli: "1000 giorni senza casa" e "Tribunale, Ctu, assicurazioni, svegliatevi".

Dalle indagini effettuate è emerso che il rogo da cui è scaturito l'incendio sarebbe "ascrivibile alle lavorazioni a caldo svolte dalla società" che stava effettuando i lavori di ristrutturazione nell'edificio. A inizio anno la procura ha iscritto nella lista degli indagati tre persone della ditta.

Ma i residenti di via Piacenza 17 aspettano risposte.






