Premio Rapallo BPER Banca 2025: vincono Teresa Ciabatti e Tiziana Lupi

× Il tuo browser è obsoleto.

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama letterario italiano: il Premio Rapallo BPER Banca 2025, prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori autrici di narrativa e saggistica. La serata finale è andata in scena nella splendida cornice del Excelsior Palace

Le finaliste, selezionate da una prestigiosa giuria tecnica composta da da Eva Cantarella (Presidente), Nadia Terranova (Vicepresidente), Margherita Rubino, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi e Maria Luisa Agnese. Una Giuria Popolare al femminile, ha valutato le terne selezionate dalla Giuria per le sezioni "Costume e saggistica" e "Narrativa".

Le sei finaliste sono state identificate per la loro capacità di innovazione e l'incidenza sociale delle loro opere, due le sezioni in concorso Narrativa e Saggistica. Sei Donne con storie di vita completamente diverse.

Un'occasione per celebrare il talento femminile e per riflettere sul ruolo della letteratura contemporanea. Ecco le finaliste Teresa Ciabatti con “Donnaregina” Anna Folli “ Prendersi tutto” Laura Marzi “ Stelle Cadenti” Silvia Ballestra “ Una notte nella casa delle fiabe” Chiara Barzini “L’ultima acqua” Tiziana Lupi “ La Tomba di San Pietro”.

BPER Banca è da quattro anni il main sponsor e un partner strategico della Città di Rapallo nella promozione del Premio, dimostrando un forte impegno nel sostegno della cultura, in particolare della letteratura al femminile e della parità di genere oltre un Sostegno Economico e Premi in Denaro: BPER Banca garantisce infatti il montepremi, che include premi in denaro di rilievo assegnati alle vincitrici in entrambe le sezioni (Narrativa e Costume e Saggistica), incentivando la qualità letteraria e il riconoscimento professionale delle autrici.

Ad esempio, per la sezione Narrativa, il 1° premio è di 5.000 euro. Esiste anche l’aspetto di valorizzazione della cultura , La partnership permette al Premio di consolidarsi come un punto di riferimento nel panorama letterario nazionale. BPER supporta non solo la serata finale di premiazione, ma anche il ricco palinsesto di eventi collaterali "Aspettando il Premio Rapallo BPER Banca" , che si svolge nei mesi precedenti, animando il dibattito culturale in diverse città. Alla serata finale erano presenti molte autorità presenti tra cui la Sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci che ha voluto dare risalto a un concetto chiave: la volontà di connettere in modo indissolubile la cultura e la scrittura con la bellezza del Golfo del Tigullio.

Le vincitrici di questa quarta edizione sono state per la sezione Narrativa Teresa Ciabatti con il suo romanzo edito da Mondadori Donnaregina, per la sezione Saggistica ha vinto Tiziana Lupi con la Tomba di San Pietro edito da Minerva. Ha condotto la serata con grande ironia L’attore e cabarettista Gioele Dix insieme alla brava attrice genovese Alice Arcuri che si è occupata di leggere alcune parti dei libri in gara con grande padronanza e professionalità.