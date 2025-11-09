Escursionista salvato dalla corda dei compagni dopo una caduta sul monte Ramaceto

Foto d'archivio

Intervento complesso quello svolto oggi sui monti dell'entroterra di Genova dai Reparto Volo dei Vigili del Fuoco. Un gruppo di quattro escursionisti percorreva un sentiero molto esposto fra il Monte Ramaceto e il Passo del Dente, in località Orero (Genova).

Durante un passaggio complicato, uno ha perso l'appiglio ed è scivolato. I quattro sono escursionisti esperti, stavano affrontando il tratto in cordata. Questo ha permesso agli altri di trattenere il compagno nella caduta. La scivolata gli ha comunque procurato un danno fisico.

Vista la zona impervia, i Vigili del Fuoco, grazie all'elicottero Drago VF, hanno raggiunto in fretta il gruppo di escursionisti. Gli elisoccorritori hanno lavorato appesi al verricello e lo hanno raggiunto. Una volta imbragato e stabilizzato con un immobilizzatore della colonna spinale, lo hanno issato a bordo col verricello. Il medico ha provveduto alle prime cure, mentre veniva trasportato all'ospedale San Martino.