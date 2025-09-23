Sampdoria, la Procura indaga sulla società e stasera l'assemblea dei tifosi

I tifosi della Sampdoria si riuniscono stasera alle 20,30 - in gradinata Sud, all'interno dello stadio Ferraris di Genova - per confrontarsi sulla crisi sportiva e sulla gestione societaria del club blucerchiato. La squadra oggi allenata da Massimo Donati è ultima in classifica dopo 4 giornate in Serie B, ancora a quota zero, e più in generale continuano a non convincere le strategie di una società che - dopo aver evitato la Serie C lo scorso giugno con un rocambolesco playout - sembra ritrovarsi adesso nella stessa situazione, o forse addirittura peggiore, dell'anno scorso.

I venti di contestazione nei confronti di questa società e della proprietà rappresentata da Tey, Walker e Manfredi sono sempre più forti. Nel corso dell'estate non erano mancati striscioni e prese di posizione, anche sotto la sede del club a Bogliasco, e solo pochi giorni fa i tifosi doriani - con un blitz al Salone Nautico durante un evento della Sampdoria con gli sponsor - hanno ribadito il loro mal contento.

Il confronto di stasera avrà un ulteriore peso specifico anche perché questa serata vedrà coinvolte tutte le anime del tifo blucerchiato: i gruppi della Sud, la Federclubs e anche i Vecchi Ultras rappresentati in primis da Claudio Bosotin che proprio in un intervento live a Primocanale - subito dopo la sconfitta col Cesena, all'esterno dello stadio di Marassi - aveva criticato in modo netto l'attuale gestione del club.

La Procura Figc indaga sulla Samp

Intanto la Procura Federale della Figc ha aperto un fascicolo sulla ritardata presentazione dei documenti relativi all'acquisizione del 58% delle quote della Sampdoria da parte di KickOff Ventures (società lussemburghese riferibile a Tey) nel passaggio di partecipazioni interno con Gestio Capital del socio Manfredi (passaggio che era avvenuto nell'autunno 2024). Il club doriano non avrebbe presentato entro i termini richiesti la documentazione che attesti l'onorabilità, tra gli altri, dello stesso Nathan Walker, legale rappresentante della KickOff e oggi rappresentante degli azionisti e uomo chiave delle strategie societarie (e tecniche) della Sampdoria. Eventuali violazioni - se dimostrate - potranno portare a squalifiche a tempo per i soggetti coinvolti, in particolare per il presidente Manfredi, per l'ad Fiorella e per lo stesso Walker. Possibile anche una multa per la Sampdoria. Non sarebbero previste sanzioni a livello sportivo.

Sabato la gara di Bari

Oggi la ripresa degli allenamenti per la Sampdoria a Bogliasco. Il tecnico Massimo Donati è chiamato a salvare una panchina più che mai traballante sabato (ore 19,30) ancora in trasferta contro il Bari. La squalifica di Cherubini potrebbe permettere a Pafundi di scendere in campo dall'inizio, probabilmente al fianco di Barak, nel 3-4-2-1 che - almeno a livello tattico - non è dispiaciuto nella gara pur negativa di Monza. Uno dei grandi temi in settimana sarà l'eventuale conferma tra i pali dell'incerto Coucke e il ballottaggio tra Cuni e Coda in attacco.

Ancora sul fronte tifosi intanto la società si sta adoperando per far sì che venga tolto il divieto di trasferta a Bari ai "no tessera", alla luce dello storico gemellaggio e dell'amicizia tra i tifosi di Sampdoria e Bari. Una scelta grottesta da parte dell'Osservatorio del Viminale che avrebbe punito presunte irregolarità da parte dei tifosi sampdoriani nell'ingresso degli striscioni allo stadio Ferraris.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook