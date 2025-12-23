Aggredisce la compagna, poi aizza il suo pitbull contro i carabinieri e li prende a calci e pugni

Sono stati allertati dalle urla di una donna che arrivavano da un appartamento di Rivarolo. Per questo i vicini di casa hanno chiamato il 112: sul posto sono intervenuti i carabinieri che, entrati nell'abitazione, hanno portato fuori la donna, aggredita dal compagno, e hanno proceduto a identificare l'uomo.

L'uomo si è scagliato contro i militari aizzando il suo pitbull

Completamente ubriaco, l'uomo, ecuadoriano di 50 anni, si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni. Contemporaneamente, il 50enne ha aizzato il suo cane, un pitbull, che a quel punto si è anche lui lanciato contro i carabinieri.

Una volta bloccato, l'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Il cane è stato affidato alla Croce Gialla.