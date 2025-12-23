Camion esce fuori strada ad Arcola, autotrasportatore muore all'ospedale

Un autotrasportatore è deceduto a seguito del ribaltamento dell'autoarticolato che stava conducendo lungo la statale Aurelia, nel comune di Arcola in provincia della Spezia.

L'incidente

Il mezzo, che stava trasportando un escavatore, è uscito di strada a metà pomeriggio di lunedì in un tratto di strada rettilinea, adagiandosi su un fianco. Il conducente è rimasto intrappolato all'interno della cabina ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Indagini in corso

Le sue condizioni sono subito apparse critiche. Trasportato presso l'ospedale Sant'Andrea della Spezia, è spirato nelle ore successive. In corso rilievi per capire la dinamica dell'incidente.