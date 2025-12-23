Ancora un incidente in Albaro: auto si cappotta in via Gobetti

Strage sfiorata questa mattina a causa dell'ennesimo incidente stradale verificatosi nel quartiere di Albaro: un'automobile si è capottata mentre percorreva via Gobetti, sulla carreggiata lato monte.

L'incidente si è verificato all'altezza della stazione dei carabinieri: dopo essersi ribaltata, per cause ancora da definire, l'automobile sarebbe stata tamponata da un'altra autovettura che percorreva la strada. Fortunatamente, nessun altro veicolo stava transitando sul tratto, e non si registrano feriti gravi.

Sul posto la polizia locale genovese insieme a vigili del fuoco e ambulanza: la viabilità è garantita su una sola corsia a senso unico alternato, pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino

Proprio in via Gobetti lo scorso 12 dicembre si era verificato un incidente simile, quando un tamponamento fra due auto aveva portato al danneggiamento di alcune moto parcheggiate.