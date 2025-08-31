Disastro Samp ma Donati non ci sta: "Abbiamo tirato 18 volte in porta"

"Una partita difficile da commentare. Ci siamo trovati sotto 3-0 subendo due gol da rimessa laterale, poi il terzo gol con uno scontro del portiere. Abbiamo tirato 18 volte in porta, siamo riusciti a fare solo un gol. Quando la partita si indirizza così, è complicato rimediarla".

Così Massimo Donati, allenatore della Sampdoria, dopo la netta sconfitta contro il Sudtirol oggi a Bolzano: una partita di fatto compromessa nella prima mezz'ora del primo tempo. Tutto quello che è successo dopo - compreso il gol di Massimo Coda che diventa con 136 reti il miglior marcatore di tutti i tempi in Serie B (superato Schwoch nella classifica all time) - ha un peso relativo. La partita sul 3-0 si è trasformata quasi un allenamento, i blucerchiati pur creando dei pericoli al Sudtirol non sono mai riusciti a rientrare in corsa.

"Dispiace per come sono arrivati i gol - dice Donati - perché tatticamente non vedevo grossi problemi. Ora non ci sono soluzioni, bisogna ripartire e resettare. La sconfitta ci lascerà delusione per un paio di giorni, poi dovremo ripartire. Una sconfitta strana, tre gol assurdi. E dobbiamo essere più incisivi".

Cori contro Manfredi, a Bolzano c'era Tey

A Bolzano erano presenti - al fianco dell'investitore di Singapore Joseph Tey - il ceo sportivo Fredberg e il ds Andrea Mancini: a loro spetterà nella giornata di domani, l'ultima del mercato estivo (chiusura alle 20), trovare i rinforzi necessari per provare a salvare il salvabile. Ad oggi questa Sampdoria pare destinata a un'altra stagione di grande sofferenza. Contestazione da parte dei tifosi presenti al Druso nei confronti del presidente Matteo Manfredi, assente sugli spalti. La Sampdoria, al terzo anno con questa proprietà, ancora non riesce a uscire da un tunnel di risultati sportivi fallimentari.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook