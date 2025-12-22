Prolungamento metropolitana, ecco quando riprendono e terminano i lavori a Genova

Via libera dalla Giunta comunale di Genova per la ripresa dei lavori di prolungamento della metropolitana lungo le tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. Con una delibera di giunta, è stato ratificato questa mattina l'accordo con il consorzio CONPAT per l'appalto di progettazione esecutiva.

Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante: il consorzio CONPAT Scarl subentra a Metrogenova Scarl (costituita da Manelli Impresa S.p.A. e AICOM S.r.l.)

«L’iter prosegue spedito, come avevamo annunciato – commenta l’assessore Ferrante – dopo aver trovato lavori e cantieri bloccati, finalmente la ripresa dei lavori sulla tratta Brin-Canepari è vicina.

Il cronoprogramma: quando partono e si concluderanno i lavori

La ripresa dei lavori per la tratta Brin-Canepari è infatti prevista a breve, a partire da gennaio 2026, con il completamento della tratta previsto entro giugno del 2027. Entro dicembre 2028 è invece programmata la fine dei lavori per la tratta Brignole-Martinez, oltre all’ottimizzazione del layout di cantiere della tratta Brin-Canepari per ridurre gli impatti sulla viabilità e il quartiere.

"Inoltre - aggiunge Ferrante - dopo la formalizzazione dell’avvio da parte del Comune della conferenza dei servizi per la tratta Canepari-Rivarolo, con il provvedimento di , abbiamo anche dato un chiaro indirizzo politico per la realizzazione del prolungamento della linea di levante, da piazza Martinez fino all’ospedale san Martino, un impegno preciso che ci eravamo presi e che, grazie al lavoro degli uffici che voglio nuovamente ringraziare, sta prendendo sempre maggiore forza e concretezza».