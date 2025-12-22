Prolungamento metropolitana, ecco quando riprendono e terminano i lavori a Genova

Via libera dalla Giunta comunale di Genova per la ripresa dei lavori di prolungamento della metropolitana lungo le tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. Con una delibera di giunta, è stato ratificato questa mattina l'accordo con il consorzio CONPAT per l'appalto di progettazione esecutiva.
Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante: il consorzio CONPAT Scarl subentra a Metrogenova Scarl (costituita da Manelli Impresa S.p.A. e AICOM S.r.l.)
«L’iter prosegue spedito, come avevamo annunciato – commenta l’assessore Ferrante – dopo aver trovato lavori e cantieri bloccati, finalmente la ripresa dei lavori sulla tratta Brin-Canepari è vicina.
Il cronoprogramma: quando partono e si concluderanno i lavori
La ripresa dei lavori per la tratta Brin-Canepari è infatti prevista a breve, a partire da gennaio 2026, con il completamento della tratta previsto entro giugno del 2027. Entro dicembre 2028 è invece programmata la fine dei lavori per la tratta Brignole-Martinez, oltre all’ottimizzazione del layout di cantiere della tratta Brin-Canepari per ridurre gli impatti sulla viabilità e il quartiere.
"Inoltre - aggiunge Ferrante - dopo la formalizzazione dell’avvio da parte del Comune della conferenza dei servizi per la tratta Canepari-Rivarolo, con il provvedimento di oggi, abbiamo anche dato un chiaro indirizzo politico per la realizzazione del prolungamento della linea di levante, da piazza Martinez fino all’ospedale san Martino, un impegno preciso che ci eravamo presi e che, grazie al lavoro degli uffici che voglio nuovamente ringraziare, sta prendendo sempre maggiore forza e concretezza».
