Cronaca

Torna alla homepage

Rapina con pistola nella gioielleria Rolex di Portofino, un fermato a Milano

Controllato dalla Polfer in stazione, c'era nota di rintraccio
47 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

I carabinieri di Santa Margherita ligure, con l'ausilio della polizia ferroviaria di Milano Centrale, nei giorni scorsi hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto a carico di un cittadino serbo sospettato di aver commesso una rapina a mano armata in una gioielleria di Portofino.

L'indagato era alla stazione di Milano Centrale quando è stato sottoposto a un controllo da parte degli agenti della polfer che hanno riscontrato la presenza di una nota di rintraccio nelle banche dati delle forze di polizia. Contattati i militari della compagnia carabinieri di Santa Margherita ligure è stato accertato che il fermato era effettivamente indagato per la rapina in gioielleria.

I carabinieri di Santa Margherita, su disposizione della Procura della Repubblica di Genova titolare dell'indagine, hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto. Al termine delle formalità di rito l'indagato è stato trasferito nella casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell'Autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 30 Agosto 2025

Ladri scippano Rolex a Portofino, ma orologio era una patacca

Carabinieri intervengono. Proprietario evita di fare denuncia
La gioielleria Cusi è stata oggetto di una rapina a Portofino
Lunedì 25 Agosto 2025

Rapina con pistola alla gioielleria Cusi di Portofino: due fuggono con il bottino

Due uomini armati di pistola e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella gioielleria Cusi, nel centro di Portofino, proprio all’ora di chiusura. Minacciando i proprietari con l’arma, i malviventi li hanno costretti a consegnare gioielli e preziosi di valore, per poi fuggire a piedi, dileguand

TAGS