Sampdoria, febbre alta: superata quota 20 mila abbonati

Code al "Samp City" nel pomeriggio: la campagna abbonamenti chiude a mezzanotte. Domani l'esordio col Modena a Marassi
1 minuto e 42 secondi di lettura
di Marco Bisacchi

Febbre alta, altissima tra i tifosi della Sampdoria. In serata è stato superato il muro dei 20 mila abbonamenti per il campionato dei blucerchiati che esordiranno domani (ore 20,30) a Marassi contro il Modena. La campagna abbonamenti "Noi siamo noi" andrà avanti fino alle 23,59 di stasera e il dato definitivo verrà reso noto nella giornata di domani. Si tratta di un risultato straordinario che supera le 19.405 tessere della scorsa stagione e che ha un enorme peso specifico visto l'ultimo disastroso campionato dei doriani, che un anno fa parevano destinati a lottare per la promozione e poi sono riusciti a salvarsi solo al playout con la Salernitana. Una grande testimonianza d'affetto nei confronti della squadra blucerchiata, al netto di un mercato ancora in corso che comunque ha portato negli ultimi giorni Albidgaard, Pafundi e Cherubini

La gara col Modena

Oltre 20 mila spettatori sono dunque annunciati domani sera al Ferraris per Sampdoria-Modena. Un battesimo del fuoco per il neo mister blucerchiato Massimo Donati, che alla vigilia della gara non è voluto sfuggire al concetto di "partenza a fari spenti", sottolineando l'importanza dei nuovi arrivi ma anche le grandi qualità di Pedrola, che è stato convocato per il match con gli emiliani dopo una settimana di allenamenti condizionata da un leggero sovraccarico muscolare.

I convocati

Ecco l'elenco completo dei convocati della Sampdoria, che stasera non saranno in ritiro in albergo ma vivranno la vigilia nelle rispettive abitazioni. Una scelta un po' all'inglese per allegerire la tensione. 

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Depaoli, Ferrari, Giordano, Ioannou, Malanca, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi, Pedrola, Sekulov.

La probabile formazione

Ecco la probabile formazione della Sampdoria per la gara col Modena. Probabile esordio dall'inizio di Cherubini al fianco di Coda in attacco. Pafundi e Abildgaard verso la panchina. 

SAMPDORIA (3-5-2)

1 Ghidotti; 5 Riccio, 25 Ferrari, 31 Vulikic; 23 Depaoli, 16 Henderson, 14 Bellemo, 4 Ferri, 80 Benedetti; 9 Coda, 10 Cherubini. All. Donati.

