Sampdoria: si punta ai 20 mila abbonamenti con Pafundi e Cherubini

La Sampdoria ha superato quota 19 mila abbonati in queste ore e la campagna abbonamenti "Noi siamo noi" - per puntare all'obiettivo delle 20 mila tessere (che andrebbe a superare i 19.405 della scorsa stagione) - viene prorogata fino alle 23,59 di domenica, il giorno prima dell'esordio casalingo dei blucerchiati fissato lunedì sera (ore 20,30) col Modena. Esaurita la gradinata Sud in prelazione, ancora disponibili gli abbonaenti per tribuna, distinti e gradinata Nord. L'abbonamento - considerati i prezzi anche piuttosto alti per i biglietti delle partite singole (per Sampdoria-Modena distinti a 40 euro) - rappresenta una soluzione ideale per seguire la squadra dal vivo coi costi minori.

I colpi Cherubini e Pafundi

La spinta finale verso quota 20 mila può arrivare anche dagli ultimi colpi di mercato che hanno rinforzato la squadra di Donati. Dopo l'ufficialità di Abdilgaard - in arrivo dal Como - sono stati definiti gli arrivi in prestito di Cherubini (Roma) e Pafundi (Udinese), altri due colpi riferibili al ds blucerchiato Andrea Mancini. Due giocatori di qualità tra attacco e trequarti, due elementi giovani - rispettivamente di 21 e 19 anni - per dare benzina verde al motore doriano.

Difesa: piacciono Coubis e Nardin

Il mercato della Sampdoria non si ferma qui. Serve di sicuro almeno un rinforzo in difesa. I blucerchiati stanno seguendo con interesse Andrei Coubis, difensore rumeno di 21 anni del Milan futuro, e Federico Nardin, centrale di 18 anni di proprietà della Roma: due idee interessanti, due possibili innesti in prospettiva per una Sampdoria che ha tanta voglia di cambiare pelle.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook