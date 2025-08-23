Sampdoria: Pafundi in campo, si rivede Pedrola

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che lunedì (ore 20,30) affronterà il Modena nella prima uscita del nuovo campionato di Serie B. Molti volti nuovi per i blucerchiati che in questi giorni hanno accolto a Bogliasco Abdilgaard, Cherubini e Pafundi. Proprio quest'ultimo oggi si è allenato per la prima volta a Bogliasco: l'ex giocatore dell'Udinese potrebbe essere convocato per il match con gli emiliani e partire quantomeno dalla panchina.

Il tecnico Donati valuta possibili novità in formazione e nell'assetto tattico iniziale. Anche Cherubini - prelevato in prestito dalla Roma - scalpita per trovare spazio nella formazione iniziale. Abdilgaard, se dovesse essere confermato il 3-5-2 visto lunedì scorso con lo Spezia in Coppa Italia, potrebbe agire da vertice basso al fianco di Jordan Ferri e Liam Henderson, altri volti nuovi della squadra. Migliora Pedrola: l'esterno d'attacco spagnolo - che in questi giorni aveva lavorato a scartamento ridotto per un sovraccarico muscolare - oggi si è rivisto in gruppo. Ultime ore per la campagna abbonamenti che si chiude domani alle 23,59: già superata quota 19 mila tessere.

Mercato sempre aperto

Si attendono nei primi giorni della prossima settimana ulteriori novità di mercato. In entrata restano vive le piste Ambrosino in attacco e Nardin in difesa, occhio anche all'idea Sverko (Venezia): i lagunari sono interessati a Ioannou che potrebbe lasciare i blucerchiati. Sempre in difesa piace Coubis, difensore rumeno di 21 anni del Milan futuro.

