Sampdoria: Pafundi in campo, si rivede Pedrola

Antivigilia di campionato per i blucerchiati: lunedì sera il Modena a Marassi
di Marco Bisacchi

Antivigilia di campionato per la Sampdoria che lunedì (ore 20,30) affronterà il Modena nella prima uscita del nuovo campionato di Serie B. Molti volti nuovi per i blucerchiati che in questi giorni hanno accolto a Bogliasco Abdilgaard, Cherubini e Pafundi. Proprio quest'ultimo oggi si è allenato per la prima volta a Bogliasco: l'ex giocatore dell'Udinese potrebbe essere convocato per il match con gli emiliani e partire quantomeno dalla panchina.

Il tecnico Donati valuta possibili novità in formazione e nell'assetto tattico iniziale. Anche Cherubini - prelevato in prestito dalla Roma - scalpita per trovare spazio nella formazione iniziale. Abdilgaard, se dovesse essere confermato il 3-5-2 visto lunedì scorso con lo Spezia in Coppa Italia, potrebbe agire da vertice basso al fianco di Jordan Ferri e Liam Henderson, altri volti nuovi della squadra. Migliora Pedrola: l'esterno d'attacco spagnolo - che in questi giorni aveva lavorato a scartamento ridotto per un sovraccarico muscolare - oggi si è rivisto in gruppo. Ultime ore per la campagna abbonamenti che si chiude domani alle 23,59: già superata quota 19 mila tessere.

Mercato sempre aperto

Si attendono nei primi giorni della prossima settimana ulteriori novità di mercato. In entrata restano vive le piste Ambrosino in attacco e Nardin in difesa, occhio anche all'idea Sverko (Venezia): i lagunari sono interessati a Ioannou che potrebbe lasciare i blucerchiati. Sempre in difesa piace Coubis, difensore rumeno di 21 anni del Milan futuro.

