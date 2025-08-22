Sport

Sampdoria, Ambrosino e Nardin i prossimi obiettivi

Il mercato dei blucerchiati non si ferma: piacciono l'attaccante ex Frosinone e il giovane difensore della Roma
di Marco Bisacchi

A pochi giorni dall'esordio in campionato - lunedì sera col Modena a Marassi (ore 20,30) - la Sampdoria continua a muoversi sul mercato in entrata. Dopo aver definito gli innesti di Albidgaard, Cherubini e Pafundi il club, soprattutto grazie al lavoro del ds Andrea Mancini, sta lavorando ad altre piste.

Servono rinforzi in difesa e in attacco. Il nome nuovo per il reparto offensivo è quello di Giuseppe Ambrosino, attaccante di 22 anni di proprietà del Napoli, l'anno scorso in prestito al Frosinone in Serie B (36 presenze e 5 gol). Un giocatore che può rafforzare un reparto che in questo momento può contare su Coda e Cuni. Per la difesa la Sampdoria sta seguendo Federico Nardin, 18 anni, centrale di proprietà della Roma, nazionale Under 18 che si è già messo in evidenza nella primavera giallorossa. Un ragazzo interessante In prospettiva che può traaferirsi in prestito alla Samp. Tra i nomi in stand by per la difesa doriana anche Sverko del Venezia.

