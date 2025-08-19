Donati: "Samp eliminata per un millimetro ma prestazione importante"

Il bicchiere un po' a sorpresa è mezzo pieno per la Sampdoria che - pur eliminata dallo Spezia in Coppa Italia ai rigori - esce dalla prima gara ufficiale di stagione con una prova complessivamente convincente. Considerando soprattutto la fase di ricostruzione della squadra, con un mercato ancora aperto, e un avversario comunque complicato come lo Spezia, la prestazione dei blucerchiati ha visto più luci che ombre. Al netto degli episodi arbitrali - soprattutto il gol annullato a Depaoli al 94' che avrebbe potuto regalare la vittoria alla Samp (episodio molto al limite, fuorigioco di Ferrari che lascia molti dubbi anche in epoca di Var e di fuorigioco semiautomatico) - che hanno condizionato una gara equilibrata. Massimo Donati - nel post gara del Picco - va oltre alle vicende arbitrali.

Henderson trascinatore

La prova di Henderson, tra i migliori in campo, e la prestazione con lo Spezia. "Non mi piace sottolineare tanto la prova dei singoli, anche se lui ha fatto bene. La prova generale della squadra è stata importante, chi più chi meno. E' quello che cercavamo e che deve essere la base del nostro campionato. Se ti alleni in un certo modo poi giochi in un certo modo. Gli aspetti positivi sono tanti. Rosichiamo per non aver passato il turno per un millimetro. Ma il calcio oggi va di millimetri. Noi lavoriamo affinchè quel millimetro sia dalla parte giusta. Rimane la buona prestazione" dice Donati.

D'Angelo, il tecnico dello Spezia, si è complimentato con Donati: squadra che ha un'identità di gioco e mister composto in pachine. "Grazie le parole di D'Angelo anche se a volte in panchina mi scaldo anche abbastanza facilmente - dice Donati - Però l'idea c'è, è assorbita, è seguita. Il calcio vive di risultati, bisogna sempre trovare il modo di arrivare al risultato. La squadra sta facendo tutte le cose che vengono chieste. Poi, è vero, arriveranno altri giocatori. In alcuni settori siamo un po' corti. Ma mi piace parlare di chi sto allenando".

Gli episodi al Var

Il gol annullato a Depaoli, poi la parata di Ghidotti sul secondo rigore dello Spezia di fatto annullata dall'arbitro Zufferli. "Se è fuorigioco, è fuorigioco. Inutile star qui. Se è fuorigioco di un millimetro, è di un millimetro. Anche sul rigore, pazienza. Non stiamo qui ad aggrapparci a tante cose che non servono" dice Donati.

Pedrola deve fare di più

La prova di Pedrola. "Pedrola ha avuto un problema, per cui ha saltato gran parte della preparazione. Da lui mi aspettavo di più in questa gara. Lui salta l'uomo una volta sì e l'altra anche, oggi poteva farlo e non l'ha fatto. L'impegno c'è, ha l'alibi di aver saltato tanto della preparazione ma mi aspetto molto di più. E' un ottimo giocatore ma deve determinare. Non mi interessa se sbaglia, ma deve fare. Quando torna indietro mi piace un po' meno. Lo sa, gliel'ho detto" dice Donati

Il pubblico sampdoriano al Picco ha gradito la prestazione. "Mi hanno fatto piacere gli applausi dei tifosi alla fine. Come ho detto, noi possiamo portare i tifosi dalla nostra solo quando vedono che la squadra in campo dà tutto. Dobbiamo essere un tutt'uno, andare tutti nella stessa direzione. Il passato è il passato, pensiamo a quest'anno. E' una ricostruzione. Sono arrivato io, arriveranno altri giocatori. Bisogna capire che non si può ottenere tutto e subito. Bisogna costruire giorno per giorno".

Quanto è importante Depaoli? "Depaoli è importante come gli altri. Se fa quello che dico fa bene, e l'ha fatto" le parole di Donati.

Mercato: ecco Abildgaard e Coucke

Non si ferma il mercato per la Sampdoria che - come sottolineato dallo stesso Donati in questi giorni - ha bisogno di rinforzi. Definito l'arrivo di Oliver Abildgaard, centrocampista del Como (29 anni) che l'anno scorso era in prestito al Pisa in Serie B. Si tratta, come era stato per Henderson, di un rinforzo firmato dal ds Andrea Mancini. Dagli algoritmi del ceo dell'area sportiva Fredberg è invece in arrivo il portiere belga Gaetan Coucke, 26 anni, svincolato: nell'ultima stagione per lui un'esperienza in Arabia. Ora si aspettano ulteriori innesti: resta caldo il fronte Pafundi con l'Udinese così come quello di Cherubini con la Roma. In uscita La Gumina, che ieri era in tribuna alla Spezia ma che andrà in prestito come fuori quota all'Inter Under 23 in Serie C.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook