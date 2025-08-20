Sampdoria, ecco Abildgaard. E si avvicina Pafundi

Si avvicina l'esordio in campionato per la Sampdoria, chiamata lunedì (ore 20,30) al match col Modena a Marassi. Mentre prosegue in questi giorni la campagna abbonamenti (al momento superata quota 18.500 tessere) i blucerchiati sono sempre impegnati sul mercato. Servono innesti per completare la squadra, come sottolineato anche dallo stesso mister Massimo Donati dopo l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia con lo Spezia.

Abildgaard a titolo definitivo dal Como

Definita l'operazione Coucke (il portiere belga ha firmato un contratto di due anni) nella serata di ieri, in queste ore è arrivata l'ufficialità per il tesseramento di Oliver Abildgaard, centrocampista di 29 anni che arriva a titolo definitivo dal Como: per lui contratto di tre anni. L'anno scorso era al Pisa in Serie B: a livello tattico dovrebbe essere il vertice basso di centrocampo al fianco di Henderson e Ferri. Abildgaard - dopo Henderson - è il secondo innesto di quest'estate riferibile direttamente al ds doriano Andrea Mancini.

Pafundi vicino

Si attendono comunque ulteriori mosse di mercato in entrata. Il fronte più caldo resta quello di Pafundi: il trequartista dell'Udinese, 19 anni, è vicino all'arrivo in prestito dal club friulano. Più complicata la strada per Cherubini, esterno sinistro di 21 anni della Roma, per cui sono in corsa anche Monza e Bari. Sampdoria a caccia di almeno un rinforzo in difesa: si raffreddano le piste Rus (Pisa) e Sverko (Venezia).

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook