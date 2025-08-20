Allerta arancione in Liguria, Arpal: "Potranno esserci strutture stazionarie e persistenti"

La perturbazione che ha colpito la Liguria nella notte con pioggia intensa tra savonese e Genova e poi nello spezzino si è spostata in Toscana. Arpal: "Nel corso della giornata potranno verificarsi strutture temporalesche organizzate, stazionarie e persistenti. Possibili anche trombe d'aria. Il fronte vero e proprio arriverà solo nel corso della notte" spiega a Primocanale Federico Grasso di Arpal.

