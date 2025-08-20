Cronaca

Atti di autolesionismo in carcere: detenuto ingerisce detersivo, gravissimo

Lo riferisce il segretario regionale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando che "aumentano a Villa Andreino gli eventi critici"
di Redazione

Due detenuti nel carcere di Villa Andreino alla Spezia sono stati trasferiti d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per atti di autolesionismo, uno ha ingerito detersivo l'altro delle pile e si trova ricoverato in rianimazione in condizioni critiche.

"A rischio collasso"

Lo riferisce il segretario regionale del sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria Fabio Pagani denunciando che "aumentano a Villa Andreino gli eventi critici, ad oggi il carcere della Spezia ospita 190 detenuti rispetto a una capienza regolamentare di 151 posti, non c'è stata alcuna integrazione per l'organico della polizia penitenziaria, dei 138 agenti previsti solo 118 sono presenti".

