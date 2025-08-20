Genoa scatenato sul mercato verde. Zulevic, Lafont, Nsingi: tre colpi con vista sul futuro

Si chiamano Adam Zulevic, Gael Lafont, Jayden Nsingi Bateka, non hanno compiuto nemmeno 55 anni in tre. In una manciata di giorni, a cavallo di Ferragosto, il Genoa annuncia l’ingaggio di tre ragazzi di forte prospettiva, nel tempo individuati in giro per l’Europa, da destinare inizialmente alla formazione Primavera, con possibilità di ingresso in prima squadra.

Possibilità magari immediata, proprio come è successo ieri a Lafont, chiamato da Vieira ad aggregarsi ai colleghi più esperti nella seduta al Centro Signorini in vista dell’esordio di sabato in campionato contro il Lecce.

Zulevic potente attaccante slovacco classe 2007 dal Mfk Zemplin Michalovce, Lafont moderno centrocampista del 2006 dal Marsiglia, con cui ha esordito addirittura in Europa League, Jayden Nsingi Bateka difensore centrale del 2007 arrivato l’altro giorno dallo Strasburgo. Sono loro il Genoa del futuro? A Villa Rostan stanno dimostrando di credere davvero in questo verdissimo e qualitativo mercato giovanile. Investendo su prospetti ancora non completamente plasmati, ma di sicuro avvenire. Puntandoci in maniera decisa, perché tutti e 3 arrivano al Grifone a titolo definitivo.

Il Genoa che verrà è già in casa? Forse non tutto, ma in buona parte sì.

