Tentano di entrare in discoteca per spacciare, arrestati tre uomini ad Alassio

Volevano entrare in discoteca di Alassio con un vero e proprio assortimento di droghe sintetiche. Una serata di divertimento, quella di domenica appena trascorsa, che rischiava di trasformarsi in occasione di spaccio è stata interrotta dall'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Alassio.

Tre uomini sono risultati sospetti al personale alla sicurezza

Grazie alla tempestiva segnalazione del personale addetto alla sicurezza del noto locale, è stato infatti possibile smascherare e arrestare tre uomini. I militari dell'Aliquota Radiomobile, giunti sul posto dopo l'allerta data alla Centrale Operativa tramite 112 Nue, hanno fermato e identificato i tre sospettati: due italiani di 24 e 28 anni del torinese e un cittadino romeno di 31 anni. Durante le perquisizioni personali e veicolare, l’intuizione della sicurezza ha trovato conferme: dalle tasche e dall’auto dei giovani sono spuntati involucri già confezionati e pronti alla vendita.

Oltre 160 grammi tra ketamina, cocaina, ecstasy e hashish

Il bilancio del sequestro parla chiaro: oltre 160 grammi di sostanze stupefacenti suddivisi in dosi di ketamina, cocaina, metanfetamine, ecstasy ed hashish. Un quantitativo consistente che, immesso sul mercato, avrebbe potuto fruttare ai tre arrestati profitti sicuramente rilevanti.

Condotti in caserma per le formalità di rito, i tre sono stati infine tradotti presso la casa circondariale di Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona. L’intuizione del personale del locale e la prontezza operativa dei militari dell’Arma hanno permesso di stroncare sul nascere un’attività di spaccio, tutelando i giovani e garantendo un divertimento sicuro.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e alla movida estiva al fine di prevenire e contrastare i traffici illeciti che minacciano la serenità del territorio.

