Meteo Liguria, fine settimana di nuvole e temporali

SABATO: Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse già al mattino su Genovese e Spezzino; al pomeriggio temporali nelle zone interne, in particolare del Levante, dove non si escludono fenomeni anche di forte intensità. Parziale miglioramento dalla sera a partire da Ponente. Allerta gialla per temporali su levante dalle 10 alle 18.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento.

Umidità: Su valori alti.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti meridionali in costa, da quelli settentrionali nell'interno, nel pomeriggio moderati sulle aree costiere con locali rinforzi sui capi esposti di Ponente.

Mare: inizialmente poco mosso, in aumento fino a mosso ovunque entro sera.

DOMENICA: Cielo parzialmente nuvoloso con ampi spazi sereni durante il giorno; nel pomeriggio locali precipitazioni su Alpi Liguri e Appennino di Levante. Dalla sera possibile nuovo aumento della nuvolosità a partire da Ponente.

Temperature: minime in ulteriore calo, massime in aumento.

Umidità: Su valori alti.

Venti: generalmente meridionali deboli al mattino, moderati nelle zone interne al pomeriggio; dalla sera rotazione della ventilazione dai quadranti settentrionali e in rinforzo fino a moderati in costa.

Mare: mosso.

