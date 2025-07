Rissa in via Canevari, spaccata la vetrina di un bar: un arresto

Una parola di troppo, spintoni e poi le mani alzate fino a cadere contro la vetrata di un bar e mandarla in frantumi. Momenti di agitazione in via Canevari dove intorno alle 18.30 è andata in scena una rissa sedata solo dall'arrivo delle volanti della polizia.

Gli agenti hanno bloccato un uomo di circa 40 anni, che ha reagito con atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei poliziotti. Nella bassa Valbisagno,le segnalazioni di ubriachezza molesta sono in aumento, con via Canevari tra le zone più colpite. Per garantire la sicurezza, la Pubblica Assistenza Nuova Volontari del Soccorso San Fruttuoso, che ha sede in loco, ha dotato i propri operatori di body cam come misura deterrente.

