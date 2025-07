Blitz nel centro storico: arresti per spaccio e recupero di moto rubate

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 luglio, il centro storico di Genova è stato teatro di un’operazione congiunta della polizia locale, che ha portato a due arresti per spaccio di stupefacenti e al recupero di tre motocicli rubati. Gli interventi sono stati condotti dal Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti (GOCS) e dal Nucleo Reati Predatori della polizia locale. Intorno alle 14, in via di Pré, gli agenti del GOCS hanno fermato un ventenne senegalese, già noto per precedenti legati allo spaccio. Il giovane, sorpreso all’interno di un ristorante etnico, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri contenenti droga e di fuggire, ma è stato prontamente bloccato. La perquisizione ha permesso di sequestrare 28 dosi di crack, 3 dosi di eroina e 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito negli uffici di piazza Ortiz. Il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia in Questura in attesa del rito direttissimo, celebrato oggi. Il giudice ha convalidato l’arresto, accogliendo la richiesta di patteggiamento a 18 mesi di pena senza sospensione condizionale.

Vede gli agenti e ingoia la droga

Nel corso dello stesso intervento, un secondo cittadino senegalese è stato fermato dopo aver ingerito involucri sospetti alla vista degli agenti. Dichiaratosi minorenne (nato nel 2009), l’uomo è risultato essere maggiorenne grazie a un precedente esame auxologico condotto il 17 luglio presso l’Istituto Gaslini. Trasferito all’ospedale San Martino, gli accertamenti hanno confermato la presenza di corpi estranei compatibili con dosi di stupefacenti. L’individuo, attualmente in stato di arresto per spaccio, è sotto osservazione medica. Inoltre, sono in corso verifiche sul suo passaporto, sospettato di essere falso: in caso di conferma, scatterebbe un ulteriore arresto.

Recuperate tre moto rubate

Parallelamente, il Nucleo Reati Predatori ha recuperato tre motocicli rubati nelle zone di via Edilio Raggio e piazza Bandiera. Grazie alle immagini acquisite da un videoterminalista, è stato possibile identificare e deferire un pluripregiudicato per ricettazione. I proprietari dei veicoli sono stati contattati e hanno già ripreso possesso dei loro mezzi. L’assessora alla Sicurezza Urbana, Arianna Viscogliosi, ha commentato: "Ringrazio gli agenti per l’eccellente lavoro svolto. Questi interventi dimostrano la determinazione della polizia locale nel presidiare il centro storico, secondo il modello operativo della Questura. Il recupero dei motocicli e gli arresti confermano il nostro impegno contro la microcriminalità e per una città più sicura e vivibile. Continueremo a investire in risorse e formazione per garantire legalità e sicurezza ai cittadini".